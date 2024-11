Tangózás helyett egy halgazdaságban dolgozik Lagzi Lajcsi

Lagzi Lajcsi nagyon szívesen próbálna most is Südi Iringóval a hatalmas Tata melletti kúria nappalijában, vagy éppen a birtok parkolójában, de a profi művész végül Vomberg Frigyest vitte táncba a Dancing with the Stars színpadán, hiszen a bíróság végül nem engedélyezte az ország trombitásának, hogy része legyen a TV2 sikerműsorának. Lajcsi bár csalódott, megérti, és el is fogadta a döntést, és már vissza is tért a saját valóságába, vagyis a birtoka körüli munkához. Galambos Lajos otthonában fogadta a Metropol munkatársát, és mesélt a reintegrációs őrizetben töltött hétköznapokról.

Lagzi Lajcsi börtönbüntetése után, a reintegrációs őrizet ideje alatt szabadon mozoghat hatalmas birtokán (Fotó: Metropol)

Lagzi Lajcsi: „Hetente háromszor hagyhatom el a birtokot”

„A reintegrációs őrizetről annyit, hogy a lakhelyemet nem hagyhatom el, csak külön engedéllyel. Nálam ez annyit tesz, hogy a lakhelyem Boldogasszony puszta, vagyis ez a kúria, amihez nagyságrendileg másfél hektáros terület tartozik, amin szabadon járhatok. Egyébként hetente háromszor van lehetőségem az ingatlan elhagyására. Illetve orvosi kezelések okán gyakorlatilag korlátlanul.

Amikor kiléphetek a kapun, a megyébe bárhová mehetek és egyelőre nem is akadt olyan feladatom, amit ne tudtam volna elintézni

– kezdte lapunknak Galambos Lajos, aki könnyű fizikai munkát végez, hogy hasznosan töltse a mindennapjait.

Galambos Lajos: „Napi négy órában dolgozom a családi halgazdaságban”

„Vasárnaponként például beülök egy kávézóba, ahol ismerősökkel találkozom, de az idegenek is rendre régi barátként köszöntenek. Rengeteg szeretetet és biztatást kapok. Mehettem volna Budapestre is, de azt gondolom, hogy én itt tudok a leghasznosabb lenni. Napi négy órában dolgozom a családi halgazdaságban, ahová szintén eljárhatok.

Ilyenkor könnyű fizikai munkát végzek. Halakat etetek és partoldalt erősítünk.

A munkáltatóm egyébként a kisfiam, hiszen ő a cég ügyvezetője" – számolt be lapunknak mindennapjai alakulásáról Galambos Lajos.