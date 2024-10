Megszólalt Südi Iringó a párjáról, Vomberg Frigyesről: Csodát művelt Frici velem

Elindult a TV2 sikerműsorának 5. évada, visszatért a Dancing with the Stars, amiben olyan sztárok szerepelnek, mint például Tóth Gabi, Hosszú Katinka vagy Szabó Zsófi. De az utolsó pillanatban színpadra lépett Vomberg Frigyes és Südi Iringó is, ők a meglepetés 10. páros.

Vomberg Frigyes és Südi Iringó keringője nagy sikert aratott (Fotó: Bánkúti Sándor)

Vomberg Frigyes Galambos Lajcsi helyére lépett

Látványos Bécsi keringővel tért vissza 10 év után a táncparkettre és a képernyőre Südi Iringó, aki anno a Szombat esti láz című műsor közönségkedvence volt. Vomberg Frigyes és a gyönyörű táncosnő lett a DWTS meglepetéspárosa, csak ők feleannyi időt tudtak próbálni, mint a többiek. Ugyanis, mint kiderült, Iringó Galambos Lajossal táncolt volna, már több hetet próbáltak is, de a trombitás végül mégsem kapott engedélyt a szereplésre. Így utolsó pillanatban a Séfek Séfe közkedvelt sztárja lépett a helyébe, nem is akárhogy.

„Nagyon jó érzés volt, hogy újra itt lehetek a táncparketten, nekem ez a világom, ebben érzem otthon magam” – kezdte a Metropolnak Südi Iringó.

Frici (Vomberg Frigyes) csodát művelt velem, és én is vele, mert tényleg nagyon kevés időnk volt a felkészülésre, a bemelegítés helyett rögtön a mély vízbe ugrottunk. Szegénykét kifacsartam az utolsó leheletéig, de szerencsére folytatódik ez a kifacsarás, mert jövő héten is itt leszünk!

„A konyhában is táncolunk, amikor dolgozunk” – mondta nevetve Vomberg Frigyes. „Ott is egy táncmozdulat megy folyamatosan, hogy elférjünk egymás mellett, hogy tudjunk tálalni. Az is egyfajta koreográfia. Szóval nem áll olyan messze tőlem ez az egész, csak más a stílus”.

„Arról nem beszélve, hogy ő is mindenkit táncoltat ott, itt én táncoltatom őt” – tette hozzá gyorsan gyönyörű párja.

Arra a kérdésre, hogy milyen táncstílusban lépne szívesen a sztárséf a parkettre a műsorban, vicces választ kaptunk:

Egy hokedlin ülve, a lábamat rakosgatva jobbra-balra, az nagyon menne!

„Szegény Frici, olyat kérdezel, eddig csak azt tudta, hogy van olyan, hogy bécsi keringő, mert ezt táncoltuk, erre fókuszáltunk. De azt nem tudja, hogy mi lesz a főétel és a desszert, most csak még az előételen vagyunk túl, aztán majd megyünk tovább! Így olyan sincs, olyan tánc, amitől tartana, mert fogalma sincs, mik vannak még!”

Én csak annyit kérdezek, megoldjuk? Azt mondta, meg! Hát akkor nekem nem kell tudnom, mi a tánc neve!

- nevetett nagyot a Séfek Séfe sztárja.