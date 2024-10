Dancing with the Stars: „Most már elég” – Papp Máté Bence megtörte a csendet, így reagált a kritikákra

Ahogy arról a Metropol beszámolt, október 26-án elrajtolt a Dancing with the Stars idei évadának első élő show-ja, amely bizony a brutális villantások mellett kemény pillanatokat is tartogatott.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence tánca a Dancing With the Stars első élő show-jában Fotó: Bors

Minden szem Tóth Gabira és Papp Máté Bencére szegeződött

Kétségkívül az egyik ilyen Tóth Gabi és szerelme, Papp Máté Bence tánca, vagyis jobban mondva annak az értékelése volt. Egy ország várta izgatottan a szerelmespár szereplését, hiszen mint köztudott, az előző évadot az énekesnő volt férje, Krausz Gábor nyerte meg, aki a győztesnek járó trófea mellett a táncpartnere, Mikes Anna szívét is elnyerte.

Így most most minden szem Gabira és Mátéra szegeződött, hogy kettejük párosa hogyan szerepel majd ugyanabban a kihívásban, és bizony már az első műsorban sem volt könnyű dolguk. Először a zsűri nem bánt velük kesztyűs kézzel, ugyanis megjegyezték, hogy „legyen elég már ebből a bántott kislány szerepből” az énekesnő részéről, majd még a veszélyzónába is kerültek.

Papp Máté Bence így reagált az őket ért kritikákra

A kiesést végül megúszták, ugyanis Kamarás Norbert és Sebesi Daniella számára véget ér a játék, a szerelmespár produkciójától, illetve az arra érkezett reakcióktól viszont azóta is hangos a közösségi média. Papp Máté Bence a műsorról megosztott posztja alatt ugyanis több kritikát is kaptak, néhányat pedig a táncos nem bírt szó nélkül hagyni.

Háhh, hatalmasak vagytok! Azt vágjátok, hogy ez egy táncos, szakmai műsor, mégis, ugye, amit ti annyira utáltok, a magánélet kerül előtérbe a hírérték miatt és nem minket nyomnak, hanem ezt a clickbait, szenzációhajhász kultúrát! Na, de most már elég, beszéljünk munkáról, táncról, belefektetett energiáról, harmóniáról, ritmusról, dinamikáról, latin és sztenderd világról!

– reagált például az egyik kommentre a Fricska táncosa.

Egy másikra ezt írta: