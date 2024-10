„Visszaszámolunk!” – párja karjai közt jelentette be a nagy hírt Tóth Gabi

Napok kérdése, és kezdetét veszi a Dancing with the Stars új évada. A TV2 közkedvelt, táncos vetélkedőjében a hazai hírességeink mutatják be tánctudásukat, profi partnereik oldalán, a felkészülés pedig már hetek óta gőzerővel zajlik, annak érdekében, hogy október 26-án mindenki a lehető legjobb formáját nyújthassa a táncparketten. Az idén többek közt Hosszú Katinka, Szabó Zsófi és Tóth Gabi is felhúzza a tánccipőt: utóbbi a szerelmével, Papp Máté Bencével lép a Dancing with the Stars színpadára.

Tóth Gabi hamarosan a táncparketten fog bizonyítani / Fotó: TV2

Visszaszámolunk! Szombaton indul a Dancing With The Stars. Nagyon sokat készültünk és alig várjuk, hogy parkettre léphessünk Mátéval! Legyetek velünk

- jelentette be Instagram-oldalán az énekesnő, néhány, a kedvesével közös fotó kíséretében. Az izgatott követői csakhamar el is árasztották a kommentszekciót a jókívánságaikkal.

Hajrá Gabi, én szurkolok nektek nagyon!

- biztosította támogatásáról Tóth Gabit az egyik rajongója.

Jók lesztek!

- jegyezték meg egy másik hozzászólásban.