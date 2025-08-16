Hatalmas csapás érte Vilmos és Harry herceget, ezt biztosan nem örökölhetik meg

Diana hercegnő gyermekkori otthona, az Althorp Estate egy angliai birtok, ami a Spencer család tulajdonában áll. A birtok több száz éve tartozik a Spencer családhoz, de annak ellenére, hogy Vilmos és Harry hercegek is a családhoz tartoznak, mégsem örökölhetnek részt a birtokból.

Nem számít, hogy Diana hercegnő gyermekei is a Spencer családba tartoznak, anyai ágon nem örökölhetnek / Fotó: AFP

Diana hercegnő 1997-ben hunyt el, halála után két fia megörökölte édesanyjuk vagyonának és tulajdonainak egy részét. Az akkor még gyerek hercegek nagyjából 13 millió fontot kaptak, valamint édesanyjuk ékszereit és személyes tárgyait.

A birtok azonban elérhetetlen marad a hercegek számára. Nem számít, hogy édesanyjuk ott nőtt fel és a sírja is ott található. A Spencer család a nagyon régi tradíciót követi, amely kimondja, a nemesi címet és a birtokot a család legidősebb férfi gyermeke örökölheti.

A hagyomány miatt nem az idősebb testvérekre száll a birtok, hanem az első fiúgyermekre. Ebben az esetben a hercegnő öccse, Charles Spencer, a birtok 9. grófja a tulajdonos, utána pedig elsőszülött fiára száll a földterület. Louis Spencer a gróf negyedik gyermeke, de első fiúként övé lesz a nagyjából 100 millió fontot érő vagyon.

A öröklési hagyomány régimódinak számít még Angliában is. Sokak szerint a férfi öröklési vonal érvényesítése egy szexista hagyomány. A gróf Spencer azonban nem akar változtatni a hagyományon, szerinte nem követ el igazságtalanságot azzal, hogy elsőszülött lánya helyett negyedik gyermeke örököl meg minden, csak ezért, mert férfi.

Vilmos és Harry hercegek ezért nem tarthatnak igényt a kastélyra és a környező földterületre. A birtokot unokatestvérük örökli, aki tovább viszi a Spencer vezetéknevet - írja a Mirror.