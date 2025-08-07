Ennek Meghan nem fog örülni: Sarolta hercegnőé lesz Diana öröksége

A brit királyi család soron következő női generációja egy nap újra reflektorfénybe hozhatja Diana hercegné egyik ikonikus ékszerét, a híres Spencer tiarát.

Sarolta hercegnő a legnagyobb esélyes a Diana tiarájának öröklésére / Fotó: Zuma/Northfoto

Diana hercegné 1981-ben az egész világot meghökkentette, amikor nem a királyi kincstárból választott fejdíszt az esküvőjére, hanem a saját családja, a Spencer-ház által továbbörökített, ragyogó gyémánttiarát viselte, amikor hozzáment a későbbi III. Károly királyhoz. Diana 1997-es, tragikus halála óta a tiara csak ritkán került a nyilvánosság elé, és azóta is biztonságban őrzik.

A híres ékszer azonban hamarosan ismét előkerülhet – mégpedig az új generáció tagjai révén. Sarolta hercegnő, a walesi hercegi pár, Vilmos és Katalin lánya, valamint Lilibet hercegnő, Harry herceg és Meghan Markle kislánya egyaránt esélyes lehet arra, hogy megörökölje a nagy érzelmi értéket képviselő családi darabot.

Maxwell Stone, a Steven Stone ékszerház szakértője a Daily Express-nek nyilatkozva elmagyarázta, ez a tiara nem tartozik sem a koronázási ékszerek, sem a királyi gyűjtemény darabjai közé, mivel magántulajdonban van. A legvalószínűbb, hogy Diana testvére, Charles Spencer birtokában van jelenleg.

Spencer Tiara was never offered to Meghan. It was gifted to Prince William when he turned 30. The funny thing is we'll most likely to see it again on Princess Charlotte who was bullied by Meg. #PrinceHarryIsALiar #PrinceHarryIsATraitor #PrinceWilliamTheAlphaMale pic.twitter.com/gIQFYF6BPe — Princess Catherine (@katherine_caa) September 8, 2023

Stone szerint azonban jóval nagyobb az esély arra, hogy Sarolta hercegnőt láthatjuk majd ebben a lélegzetelállító fejdíszben, mint Lilibetet. Indoklása szerint Sarolta „a szűkebb királyi család egyik kulcsszereplője”, és „nagyon is nyilvánosan testesíti meg a nagymamája örökségét”, ezért egy jeles alkalomra – például az esküvőjére –, a Spencer-tiara tökéletes és szimbolikus választás lenne.

A szakértő hozzátette: