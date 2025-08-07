RETRO RÁDIÓ

Ennek Meghan nem fog örülni: Sarolta hercegnőé lesz Diana öröksége

Erről biztos meglesz a véleménye...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 18:30
Diana Lilibet Sarolta hercegnő spencer tiara

A brit királyi család soron következő női generációja egy nap újra reflektorfénybe hozhatja Diana hercegné egyik ikonikus ékszerét, a híres Spencer tiarát.

diana hercegné
Sarolta hercegnő a legnagyobb esélyes a Diana tiarájának öröklésére / Fotó: Zuma/Northfoto

Diana hercegné 1981-ben az egész világot meghökkentette, amikor nem a királyi kincstárból választott fejdíszt az esküvőjére, hanem a saját családja, a Spencer-ház által továbbörökített, ragyogó gyémánttiarát viselte, amikor hozzáment a későbbi III. Károly királyhoz. Diana 1997-es, tragikus halála óta a tiara csak ritkán került a nyilvánosság elé, és azóta is biztonságban őrzik.

A híres ékszer azonban hamarosan ismét előkerülhet – mégpedig az új generáció tagjai révén. Sarolta hercegnő, a walesi hercegi pár, Vilmos és Katalin lánya, valamint Lilibet hercegnő, Harry herceg és Meghan Markle kislánya egyaránt esélyes lehet arra, hogy megörökölje a nagy érzelmi értéket képviselő családi darabot. 

Maxwell Stone, a Steven Stone ékszerház szakértője a Daily Express-nek nyilatkozva elmagyarázta, ez a tiara nem tartozik sem a koronázási ékszerek, sem a királyi gyűjtemény darabjai közé, mivel magántulajdonban van. A legvalószínűbb, hogy Diana testvére, Charles Spencer birtokában van jelenleg.

Stone szerint azonban jóval nagyobb az esély arra, hogy Sarolta hercegnőt láthatjuk majd ebben a lélegzetelállító fejdíszben, mint Lilibetet. Indoklása szerint Sarolta „a szűkebb királyi család egyik kulcsszereplője”, és „nagyon is nyilvánosan testesíti meg a nagymamája örökségét”, ezért egy jeles alkalomra – például az esküvőjére –, a Spencer-tiara tökéletes és szimbolikus választás lenne.

A szakértő hozzátette: 

Bár Lilibet hercegnő ugyanazt a családi vérvonalat képviseli, a királyi intézményhez fűződő kapcsolata sokkal távolabbi. Mivel a hagyományos királyi körökön kívül nevelkedik, kevésbé valószínű, hogy hozzáférése lenne ehhez az ékszerhez.

 

