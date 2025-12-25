Szívszorító vallomást tett a Reszkessetek, betörők! sztárja

Az ír származású Brenda Fricker leginkább arról ismert, hogy az 1992-es ünnepi klasszikusban egy kedves idegenként segít Kevin McCallisternek New York-i kalandja során. Karaktere menti meg Kevint azzal, hogy a madarakat a gonoszok, Harry és Marv, Joe Pesci és Daniel Stern által alakított figurák ellen fordítja. A Reszkessetek, betörők! színésznője szívszorító vallomást tett.

Brenda Fricker a Reszkessetek, betörők! második részében szerepelt Fotó: Disney

Reszkessetek, betörők! színésznője nyíltan beszélt nehézségeiről

Brenda Fricker elmondta, hogy az ikonikus szerep sem védte meg attól, hogy az évek során mellőzzék. A díjnyertes karrierrel rendelkező, Dublinban született színésznő bevallotta, hogy a munkalehetőségek elapadtak, miután betöltötte a 70-et. Egy interjúban elmondta, hogy láthatatlanná vált:

Nem írnak az idős nőknek. Shakespeare írt idős nőknek, de a fiatal írók egyike sem teszi. Egyik sem. Olyan sok csodálatos ember van körülöttünk… érdekes nők, tele történelemmel és történetekkel. Emlékezz ezekre a szavakra, amikor betöltöd a 70-et: láthatatlanná válsz. Richard Harris mondta ezt nekem, miközben a sziklákon ült, az Atlanti-óceánra nézve, és mélyen bennem maradt. A 70. születésnapomon azt gondoltam: »Hülyeség, nagyszerűen érzem magam.« Egy héttel később pontosan tudtam, mire gondolt. Furcsa volt. Tehát nem azért vagyok munkanélküli, mert más oka lenne, egyszerűen nincs elérhető szerep.

Brenda Fricker 1990-ben történelmet írt, amikor ő lett az első ír színésznő, aki Oscar-díjat nyert. A legjobb női mellékszereplőnek járó díjat a A bal lábam - Christy Brown története című filmben nyújtott alakításáért kapta.

Az utóbbi években a színésznő nyíltan beszélt romló egészségi állapotáról. Elmondta, hogy jelenleg több olyan betegséggel küzd, amelyek miatt nagyrészt ágyhoz kötött. A most 80 éves színésznő elmondta, hogy állandó fájdalommal és kimerültséggel él:

„Már attól kifulladok, ha beszélek. Soha nem ismertem még ilyet életemben. Fáradt vagyok. Fel fogok még valaha állni? Szörnyű halált élek át. Minden nap fájdalomban haldoklom. Valószínűleg 100 éves koromig élek majd.”