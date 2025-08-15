RETRO RÁDIÓ

"Diana mindig azt mondta, hogy okkal van két fia..." Lerántotta a leplet a szakértő Harry és Vilmos viszályáról

Ha az egykori walesi hercegné élne, minden másképp lenne.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.15. 11:30
Vilmos királyi család Harry Diana viszály

Lassan 28 éve annak, hogy autóbalesetben életét vesztette Diana, az egykori walesi hercegné, Vilmos és Harry herceg édesanyja. Ahogy közeleg a tragikus évforduló, nagy figyelmet kaptak Andrew Morton királyi szerző szavai, aki korábban dokumentálta a néhai hercegné életét. Úgy vélte, a szakadás Harry és Vilmos között nagy veszteség a monarchia számára, ha pedig Diana még élne, a béketeremtő szerepét játszaná a fivérek közt. Az elmúlt években ugyanis nagyon megromlott a két herceg kapcsolata, miután Harry 2020-ban a feleségével, Meghan Markle-lel együtt maga mögött hagyta az Egyesült Királyságot, majd többször is nyilvános kritikával illették a királyi család tagjait. 

Diana hercegné próbálta minél hétköznapibb módon nevelni gyermekeit, így például Harryt és Vilmost magával vitte hajléktalanszállókra és gyorséttermekbe is
Lerántotta a leplet a szakértő Harry és Vilmos viszályáról / Fotó: Anwar Hussein / Getty Images

Diana mindig azt mondta, hogy okkal van két fia – a fiatalabb ott lesz, hogy támogassa az idősebbet a leendő király sokszor magányos feladatában. Kétségtelen, hogy Diana megpróbált volna a béketeremtőként fellépni Harry és Vilmos között. Ha ott lett volna, másképp oldották volna meg a dolgokat

- jelentette ki Andrew Morton. 

Mindannyian emlékszünk még azokra az időkre, amikor Harry és Vilmos viccelődtek egymással, és úgy tűnt, minden készen áll a kapcsolatukra és a jövőjükre nézve – hogy Harry, ahogy Diana mindig is mondogatta, Vilmos szárnysegédje lesz. Ez nagy veszteség a monarchia számára

 - tette hozzá az író, a Daily Express beszámolója szerint.

Harry herceg egyébként a közelmúltban úgy nyilatkozott a BBC-nek, a családja néhány tagja talán sohasem fogja neki megbocsátani azt, amiket leírt a nagy port kavaró életrajzi kötetében, a Tartalékban, ám a maga részéről ő készen áll a kibékülésre.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu