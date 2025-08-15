"Diana mindig azt mondta, hogy okkal van két fia..." Lerántotta a leplet a szakértő Harry és Vilmos viszályáról

Lassan 28 éve annak, hogy autóbalesetben életét vesztette Diana, az egykori walesi hercegné, Vilmos és Harry herceg édesanyja. Ahogy közeleg a tragikus évforduló, nagy figyelmet kaptak Andrew Morton királyi szerző szavai, aki korábban dokumentálta a néhai hercegné életét. Úgy vélte, a szakadás Harry és Vilmos között nagy veszteség a monarchia számára, ha pedig Diana még élne, a béketeremtő szerepét játszaná a fivérek közt. Az elmúlt években ugyanis nagyon megromlott a két herceg kapcsolata, miután Harry 2020-ban a feleségével, Meghan Markle-lel együtt maga mögött hagyta az Egyesült Királyságot, majd többször is nyilvános kritikával illették a királyi család tagjait.

Lerántotta a leplet a szakértő Harry és Vilmos viszályáról / Fotó: Anwar Hussein / Getty Images

Diana mindig azt mondta, hogy okkal van két fia – a fiatalabb ott lesz, hogy támogassa az idősebbet a leendő király sokszor magányos feladatában. Kétségtelen, hogy Diana megpróbált volna a béketeremtőként fellépni Harry és Vilmos között. Ha ott lett volna, másképp oldották volna meg a dolgokat

- jelentette ki Andrew Morton.

Mindannyian emlékszünk még azokra az időkre, amikor Harry és Vilmos viccelődtek egymással, és úgy tűnt, minden készen áll a kapcsolatukra és a jövőjükre nézve – hogy Harry, ahogy Diana mindig is mondogatta, Vilmos szárnysegédje lesz. Ez nagy veszteség a monarchia számára

- tette hozzá az író, a Daily Express beszámolója szerint.