"Diana mindig azt mondta, hogy okkal van két fia..." Lerántotta a leplet a szakértő Harry és Vilmos viszályáról

Ha az egykori walesi hercegné élne, minden másképp lenne.
Lassan 28 éve annak, hogy autóbalesetben életét vesztette Diana, az egykori walesi hercegné, Vilmos és Harry herceg édesanyja. Ahogy közeleg a tragikus évforduló, nagy figyelmet kaptak Andrew Morton királyi szerző szavai, aki korábban dokumentálta a néhai hercegné életét. Úgy vélte, a szakadás Harry és Vilmos között nagy veszteség a monarchia számára, ha pedig Diana még élne, a béketeremtő szerepét játszaná a fivérek közt. Az elmúlt években ugyanis nagyon megromlott a két herceg kapcsolata, miután Harry 2020-ban a feleségével, Meghan Markle-lel együtt maga mögött hagyta az Egyesült Királyságot, majd többször is nyilvános kritikával illették a királyi család tagjait.
Diana mindig azt mondta, hogy okkal van két fia – a fiatalabb ott lesz, hogy támogassa az idősebbet a leendő király sokszor magányos feladatában. Kétségtelen, hogy Diana megpróbált volna a béketeremtőként fellépni Harry és Vilmos között. Ha ott lett volna, másképp oldották volna meg a dolgokat
- jelentette ki Andrew Morton.
Mindannyian emlékszünk még azokra az időkre, amikor Harry és Vilmos viccelődtek egymással, és úgy tűnt, minden készen áll a kapcsolatukra és a jövőjükre nézve – hogy Harry, ahogy Diana mindig is mondogatta, Vilmos szárnysegédje lesz. Ez nagy veszteség a monarchia számára
- tette hozzá az író, a Daily Express beszámolója szerint.
Harry herceg egyébként a közelmúltban úgy nyilatkozott a BBC-nek, a családja néhány tagja talán sohasem fogja neki megbocsátani azt, amiket leírt a nagy port kavaró életrajzi kötetében, a Tartalékban, ám a maga részéről ő készen áll a kibékülésre.
