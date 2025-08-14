RETRO RÁDIÓ

Szívszorító részlet derült ki Diana és Károly válásának napjáról

Bár házasságuk katasztrófa volt, ilyen érzelmekre senki sem számított.

Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.08.14. 12:00
királyi család Károly király Diana hercegnő brit királyi család

Szívszorító részletek derültek ki Diana hercegné és Károly király válásáról. A királyi családról szóló új dokumentumfilm megrendítő betekintést nyújt Diana hercegné és Károly király akkori herceg válásának érzelmi hátterébe. 

Részletek derültek ki Diana és Károly válásáról Fotó: Zuma/Northfoto

Ingrid Seward királyi életrajzíró, aki már évtizedek óta követi a brit királyi család életét, most eddig soha nem hallott részleteket osztott meg a nyilvánossággal.

Diana és Károly 1992-ben különváltak, de a válás csak 1996 augusztusában vált hivatalossá, pontosan 29 évvel ezelőtt ebben a hónapban. Seward a Háborúban lévő királyi család című dokumentumfilmben arról beszélt, hogy:

Diana mesélt nekem valami egészen érdekeset. Azt mondta, hogy a válás napján ő és Károly leültek a kanapéra, és mindketten sírtak.

Ez a megható pillanat sokakat meglephet, hiszen a pár házassága éveken át nyilvános botrányokkal és konfliktusokkal volt terhelt. Richard Fitzwilliams királyi kommentátor szerint azonban ez érthető:

Úgy tűnik, miután elfogadták, hogy a házasságuk véget ért, természetes szomorúságot éreztek. De sok kölcsönös kimerültség is volt, hiszen hosszú éveken át vívták a kapcsolatukért folytatott harcot a nyilvánosság előtt. Ez az érzelmi pillanat talán éppen ennek a következménye volt.

Seward, aki a Majesty magazin főszerkesztője is, hozzátette, hogy bár a különválásuk viharos volt, mire a válás véglegessé vált, sokkal békésebb viszonyban voltak egymással.

A szakértők szerint a királyi pár házassága kezdettől fogva problémás volt. Ennek ellenére egy dologban mindketten kiválóak voltak, szerető és odaadó szülőknek bizonyultak Vilmos és Harry herceg számára - írja az InStyle.

 

