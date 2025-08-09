RETRO RÁDIÓ

Diána hercegnő kísérthette az egykori Erzsébet királynőt?

Az egykori uralkodónak meggyűltek a bajai a kísértetekkel, még szelleműzésre is sor került.

Sokakat izgat a történet, miszerint II. Erzsébet királynő és édesanyja egyszer szellemet űztek a sandringhami birtokon – és egyesek szerint a kísértet nem más volt, mint Diána hercegnő lelke.

A pletyka először Kenneth Rose királyi életrajzíró naplófeljegyzései nyomán kapott nagyobb figyelmet. Ő írta le, hogy 2000-ben Erzsébet királynő részt vett egy „vallásos tisztító szertartáson” abban a hálószobában, ahol édesapja, VI. György 1952-ben meghalt. A szokatlan ceremóniára azért került sor, mert a személyzet több tagja furcsa, ijesztő jelenségekről számolt be ugyanebben a szobában. A királynő anyja nem akarta megkockáztatni, hogy egy rosszindulatú szellem jelenléte zavarja a házat, ezért elhatározta a tisztító rituálé megtartását – és lányát is bevonta a dologba.

Nem történt drámai démonűzés. Úgy tartották, hogy a szobában egy nyugtalan szellem van, és a lelkésznek egyszerűen meg kellett áldania a helyiséget

- magyarázta Robert Hardman királyi életrajzíró. A rituálé során szentáldozást vettek, és különleges imákat mondtak el, hogy elűzzék a szellemek „nyugtalanságát” - olvasható az Express cikkében.  

Hogy ki lehetett a kísértet, senki sem tudta biztosan – bár a szoba VI. György halálához kötődött, Rose mégis felvetette: talán Diána hercegnő lelke lehetett, aki néhány évvel korábban hunyt el.

A néhai királynőnek erős hite volt, de nem volt babonás. Nem pazarolta az idejét vadabb elméletekre – viszont erős spirituális érzékkel bírt, ahogy Károly király is

– tette hozzá Hardman.

Károlynak egyébként legalább egy ismert paranormális élménye is volt Sandringhamben. John West Britain’s Ghostly Heritage című könyvében arról ír, hogy amikor Károly még walesi herceg volt, a kastély könyvtárában olyan ijesztő jelenséget tapasztalt, hogy egy személyzettel együtt szó szerint kirohant a helyiségből.

 

