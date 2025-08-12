Nem tudta, sírjon vagy nevessen – Kikapott a kimaradásért a Házasság első látásra nagy kedvence

Erre nem számított, azonnal elővette a mobilját és videózott.
Barátnőjét, Dávid Petrát kísérte el a balatoni versenyre Kovács Reni, a Házasság első látásra című reality legutóbbi évadának nagy kedvence. Wollner Péter Brumi egykori felesége hatalmas kutyabarát, előző kedvence, Masni elvesztését óriási fájdalomként élte meg, új kutyusa, Tofu pedig most szó szerint kimutatta a foga fehérjét. Az ennivalóan cuki kutyus ugyanis szó szerint nekiesett gazdija balatoni karszalagjának.
Elszámoltatás. Igazi férfi.
– olvasható Reni bejegyzése a TikTok-videója mellett. A felvételre pedig ezt írta: „Kikaptam a kimaradozásért.”
„Nem bírod leszedni”
– mondja Brumi exe a karszalagjával küzdő kutyusának nevetve, majd felszisszen: „Á, beleharaptál közben a csuklómba is, baba!”
Nézd meg Reni videóját!
