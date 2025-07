Romantikus videóval törte meg a csendet a Házasság első látásra sztárja – röpködnek a jókívánságok

Hosszabb szünet után új bejegyzés került ki a Házasság első látásra című reality sztárjának közösségi oldalára. Reni exe, Wollner Péter Brumi a bő három hetes csendet egy 13 perces, romantikus-utazós videóval törte meg! Milánó után Gran Canariára utazott szőke szerelmével.

Milánó után Gran Canariára utazott szőke szerelmével a Házasság első látásra sztárja, Wollner Péter Brumi (Fotó: TV2)

Egy kis nyaralós összefoglaló

– írta a felvétel mellé Brumi, melyhez rengeteg jókívánság érkezett.

„Kellemes pihenést, érezzétek jól magatokat!”

„Jó nyaralást!”

„Kellemes pihenést kívánok nektek!”

– röpködtek a rajongók hozzászólásai, Brumi pedig reagált: „Köszönjük! Már réges-régen hazajöttünk. Májusban volt.”

S tényleg, a jelek szerint sokan nem figyeltek eléggé a videó közben. „Na, sziasztok, mi megkezdjük a nyári vakációnkat! Mi májusban megyünk, úgyhogy irány most Vecsés, lerakjuk az autót, és indulunk is a repülővel Gran Canariára, Las Palomasba!” – mondja a felvétel elején Brumi, de ki is írja: Gran Canaria, 2025. 05.18-25.

Wollner Péter Brumi szőke szerelmével fedezte fel a spanyol szigetet. Napozás, autóbérlés, eszem-iszom, Atlanti-óceán, medence és bizony nekik is összejött, ami Maricáéknak: láttak delfineket!

„Lehet, hogy itt is indul a Házasság első látásra egyik évada”

– jegyezte meg Reni exe, miután belecsöppentek egy forgatásba a dűnéknél.

Wollner Péter Brumi hangulatos-romantikus utazós videóját IDE kattintva tudod megtekinteni.