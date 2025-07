Sosem hallott részletet mesélt válásáról Házasság első látásra Reni

Én megszerettem a Petit, enélkül nem is ment volna. Amit tőlem láttatok, az mind valódi volt. Mikor nem forogtak a kamerák, akkor is mindig együtt voltunk. Gondoskodtam róla legjobb tudásom szerint. Etettem, itattam, kényeztettem. Egy szava nem lehet semmire! Még válásnál is sütit vittem neki