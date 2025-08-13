RETRO RÁDIÓ

Hatalmas lángokkal ég egy busz Budapest szívében – Drámai fotó

Megdöbbentő felvételt osztott meg a budapesti Fidesz elnöke.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.13. 13:14
Módosítva: 2025.08.13. 13:15
kigyulladt busz Szentkirályi Alexandra Budapest

Drámai fotót tett közzé Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője a Facebook-oldalán szerdán kora délután. A felvételen egy hatalmas lángokkal és óriási füsttel égő busz látható.

Drámai látvány a lángoló BKV busz Budapest szívében (Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala)

„Megdöbbentő jelenetek Budapest szívéből. Egy BKV busz lángokba borult a József Nádor térnél, a kiváltó ok még nem tisztázott. Szomorú ezt látni, reméljük, hogy senki nem sérült meg és azt is, hogy csak szerencsétlen baleset és nem üzemeltetési hiba történt. A hatóságok jelzéséig, aki teheti, ne járjon arra!”
– olvasható Szentkirályi Alexandra bejegyzése.

 

 

