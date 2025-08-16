Segítség! Együtt élek az exemmel - Szakítás után egy lakásban. Valóban működik?

Egy szakítás mindenféleképpen megviseli az embert a kapcsolat hosszától függetlenül is, mégis akad egy páros, aki bevállalta azt, hogy a szakításuk után egy háztartásban marad.

A szakítás után is együtt lakik a fiatal páros / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A szakítás után valóban működhet az együttélés?

Hannah és Michael két évig voltak együtt, miután 2023 márciusában, első egyetemi évük alatt ismerkedtek meg egymással. Gyorsan összeköltöztek, és 2024 szeptemberére már egy közös, kétszobás lakást béreltek a következő tanévre. Azonban egy hónappal a költözés előtt Michael véget vetett a kapcsolatnak, ami Hannah-t nagyon megviselte. Mivel egyikük sem akart új bérlőt keresni, makacsságból úgy döntöttek, együtt maradnak, immár csak lakótársakként. A helyzet sokak számára egy romantikus vígjáték forgatókönyvének tűnhet, de számukra a valóság volt. Bár voltak kínos pillanatok, például amikor egymást találták meg a Tinder vagy a Hinge alkalmazáson, vagy amikor összefutottak bulikban – a legtöbb időt barátságban töltötték. Hannah elmondta a The Mirror cikkében;

Inkább lakom vele, aki rendes és tiszta, mint hat emberrel, akik mindig rumlit hagynak a konyhában

Volt, hogy viccből egymásra „match-eltek” a Hinge-en, máskor pedig Michael egy lány társaságából egyszerűen odasétált Hannah-hoz a táncparketten. Egy Valentin-napon Michael pincérnek öltözve pizzát szolgált fel Hannah és barátnői „csajos estéjén.”

Többször felmerült, hogy újra összejönnek, először 2025 márciusában Michael vetette fel, de végül nem lett belőle semmi.

A szakítás ellenére nem keserítették meg egymás életét, sőt közösen vásároltak, Michael még Hannah ruháit is eladta a Vinted-en. Szeptembertől útjaik szétválnak, mivel Hannah visszaköltözik Portsmouthba új munkájához, Michael pedig öt fiúval költözik össze az utolsó egyetemi évére. Hogy mi lesz a jövőben, azt egyikük sem tudja biztosan.