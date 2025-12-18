A Karácsony-Tisza-Vitézy trió úgy szavazta meg Budapest 2026-os költségvetését, hogy még a 2025-öst sem látják tisztán
Miközben a fővárosi közgyűlés többsége megszavazta a jövő évi büdzsét, maga a városvezetés is elismerte: nem tudni, hogy sikerül-e lezárni a 2025-ös pénzügyi évet. Budapest 2026-os költségvetését a fidesz frakción kivül mindenki elfogadta.
Budapest 2026-os költségvetését elfogadta a Fővárosi Közgyűlés, 21 ember szavazott igennel és 10-en szavaztak ellene. A Karácsony-Vitézy -Tisza újra összezárt és a Fidesszel ellentétesen szavazott.
Mint azt a Metropol megírta, a Fidesz jelezte, hogy amíg nincs tisztázva 2025, addig nem lehet 2026-ról dönteni. A probléma gyökere az, hogy a városvezetés által nyilvánosságra hozott adatok egymásnak ellentmondanak, ráadásul milliárdos nagyságrendben változnak. De ez csak a Fideszt zavarta úgy látszik, a többiek még a szavazás rész megkezdése előtt jelezték, hogy támogatják a költségvetést és meg fogják szavazni.
A vita elején már körvonalazódott, hogy megint összezártak: a Karácsony–Tisza–Vitézy vonal egyértelműen jelezte, hogy támogatja a költségvetést. Ez gyakorlatilag előre borítékolta a végeredményt.
A vita során Gulyás Gergely Kristóf élesen bírálta a városvezetést. Szerinte az elmúlt években:
- a budapestiek nem a valós képet kapták a főváros pénzügyeiről
- a kommunikáció és a számok nem voltak összhangban
- a városvezetés félrevezette a közvéleményt
Külön kitért az úgynevezett „Excel-táblás hibára”, amely szerinte mást mutatott, mint amit a városvezetés nyilvánosan állított. Gulyás azt is felvetette: amíg Budapest pénzügyi helyzete nem rendeződik, ne osszanak vezetői jutalmakat és prémiumokat.
Ugyanakkor a vita egyik legnagyobb ellentmondása éppen az volt, hogy maga a főpolgármester is súlyos bizonytalanságot ismer el a költségvetés hivatalos szövegében.
Budapest 2026-os költségvetésének előszavában Karácsony Gergely így fogalmaz:
A költségvetés készítésének pillanatában nem ismert, hogy Budapest képes lesz-e lezárni a 2025. pénzügyi évet.
Ez a mondat önmagában megkérdőjelezi, mennyire stabil alapokon áll a jövő évi tervezés. A dokumentum szerint a bizonytalanság olyan mértékű, hogy gyakorlatilag ellehetetleníti a hosszú távú tervezést.
A most elfogadott költségvetésben egy cirka 100 milliárdos lyuk tátong. A fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz, de van benne bevételi részen, ami nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás 63,9 milliárd forintnyi értékben. Ugyanez az összeg szolidaritási hozzájárulás néven szerepel a kiadási oldalon. Tehát az a terve, hogy nem fizeti be jövőre sem vagy arra számít, hogy ha levonják, akkor is vissza kapja. Arra is számít Karácsony Gergely, hogy a 2023 és 2024-es évi szolidaritási hozzájárulás kifizetése miatt kártérítést fog kapni. Ezt fel is tünteti bevételként, 30 milliárd forint pluszra számít, annyira biztos benne.
A közgyűlés közben Szentkirályi Alexandra is posztolt. Szerinte:
- hat év városvezetés után nem lehet másra mutogatni
- a főpolgármester még a képviselőknek sem ad tiszta képet a pénzügyi helyzetről
- ugyanakkor a kormány garantálja a bérek kifizetését és a közszolgáltatások működését
Mi a budapestiek pártján állunk: biztonságot és működő várost szeretnénk
– hangsúlyozta.
A 2026-os költségvetés tehát átment, de Budapest pénzügyi helyzete továbbra is erősen vitatott és nem tudni, hogy milyen állapotban van a főváros kasszája.
Mindemellett feszültséget okozott az is, hogy Karácsony Gergely levetette a napirendről a Fidesz migrációs fenyegetettségről szóló javaslatát. A kormánypárt szerint ezzel a főpolgármester a Tiszát védi, hogy ne kelljen egyértelmű álláspontot képviselniük a migráció kérdésében – különösen az adventi időszakban, amikor európai nagyvárosokban fokozott a terrorfenyegetettség.
