A kiégett buszok Budapest imázsát is beárnyékolják

A turisták a közösségi médiában látott felvételek alapján már az érkezésük előtt aggódnak. A buszok kiégéséről készült felvételek rontják Budapest vonzerejét.
A busztüzek nemcsak a közlekedést bénították meg, hanem komoly imázskárt is okoztak Magyarországnak. A látványos és sokkoló esetekről több külföldi turista is posztolt a közösségi médiában, és a várnegyedben kiégett járművet személyesen is sok külföldi látta.
Mint azt a Metropol megírta, rövid időn belül három busz is lángra kapott Budapesten: szerdán a belvárosban, csütörtökön a Németvölgyi útnál, majd az Alkotás utcában is kigyulladt egy jármű. A buszok kiégtek, de személyi sérülés nem történt, a sorozat komoly aggodalmat keltett, a szakember szerint vizsgálatra van szükség. Karácsony Gergely vakációzik. A sorozat szerdán kezdődött, amikor a József nádor tér közelében, a József Attila utcában egy Karsan Atak típusú midibusz motortere kapott lángra. A látvány filmszerű volt: óriási füst és magasra csapó lángok rémítették meg a belvárosban közlekedőket. Csütörtök reggel újabb tűzeset történt, ezúttal a XII. kerületi Németvölgyi úton. Szemtanúk szerint a sofőr poroltóval próbálta megfékezni a lángokat, ám kevés sikerrel, ott is a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk. A második nap még egy busz kigyulladt, egy pótlóbusz az Alkotás utcában. A kialakult helyzetről Wintermantel Zsoltot, a BP Műhely szakértőjét kérdeztük. Kiderült: A két kigyulladt Mercedes busz 24 éves volt, így már jócskán kiszolgálták idejüket.
Az esetek nyomán számos videó került fel a közösségi oldalakra, több idegen nyelvű kommentben olvasható aggodalom: több külföldi jelezte, hogy a napokban érkeznének Budapestre, de most bizonytalanok abban, biztonságos-e a közlekedés a városban. Volt, aki kifejezetten arról írt, hogy a tűzijátékra időzített látogatását újraértékeli a látottak miatt. Sőt, nem csak a közösségi médiában találkozhattak a busztüzekkel a külföldiek, angol site-ok is írtak az esetekről.
A probléma különösen érzékeny időszakban érte a fővárost. A turisták ilyenkor aktívan keresnek információt Budapestről a közösségi felületeken, a busztüzekről készült képek és videók pedig sokszor előkelő helyen jelennek meg a találatok között.
A negatív vizuális benyomások így könnyen felülírhatják a városról alkotott képet a külföldi látogatók körében.
Budapestre havonta átlagosan körülbelül 709 000 ezer ember érkezik, a külföldiek aránya pedig 80-83 százalék. A tüzijátékra és a kapcsolodó eseménykre pedig különösen sok turista szokott érkezni Budapestre. A Nemzeti Ünnep alkalmából a mobiltelefonos adatok alapján az egynapos látogatók száma meghaladta az egymilliót tavaly. A Magyar Turisztikai Ügynöksége az utóbbi években látogató csúcsról beszélt.
A turizmus szakértők szerint a városvezetésnek és a közlekedési vállalatnak sürgősen kommunikálnia kellene a helyzet rendezéséről, különben az imázskár a nyári szezon végére kézzelfogható látogatószám-csökkenést is okozhat.
A nemzetközi turisztikai felmérések és a közösségimédia-használat adatok alapján, ha egy utazási célpontról információkat keresnek a turisták már nem csak a böngészőbe írják be a célpontot, hanem a social médiába is rákeresnek. A statisztikai adatok alapján a vizualitás miatt a vezető kereső platform az Instagram. Ezt követi rögtön a TikTok. Mindkettőn jellemző, hogy hashtagekre keresnek rá, a #budapest és a #busz is gyakori keresés, most ezekre rengeteg kiégett busz videót és képet talál az algoritmus.
A BKV-nál azonnal vizsgálatot rendeltek el, de egyelőre fogalmuk sincs, mi okozta a három tüzet, Karácsony Gergely pedig egy rövid Facebook-posztban jelentkezett be a második busztűz után. Igen, az elsőt még szóra sem méltatta. Budapest Főváros Kormányhivatala vizsgálatot indított az utasok védelme érdekében.
