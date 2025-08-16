A kiégett buszok Budapest imázsát is beárnyékolják

A busztüzek nemcsak a közlekedést bénították meg, hanem komoly imázskárt is okoztak Magyarországnak. A látványos és sokkoló esetekről több külföldi turista is posztolt a közösségi médiában, és a várnegyedben kiégett járművet személyesen is sok külföldi látta.

A busztüzek nem vetnek jó fényt Magyarországra Fotó: metropol

Mint azt a Metropol megírta, rövid időn belül három busz is lángra kapott Budapesten: szerdán a belvárosban, csütörtökön a Németvölgyi útnál, majd az Alkotás utcában is kigyulladt egy jármű. A buszok kiégtek, de személyi sérülés nem történt, a sorozat komoly aggodalmat keltett, a szakember szerint vizsgálatra van szükség. Karácsony Gergely vakációzik. A sorozat szerdán kezdődött, amikor a József nádor tér közelében, a József Attila utcában egy Karsan Atak típusú midibusz motortere kapott lángra. A látvány filmszerű volt: óriási füst és magasra csapó lángok rémítették meg a belvárosban közlekedőket. Csütörtök reggel újabb tűzeset történt, ezúttal a XII. kerületi Németvölgyi úton. Szemtanúk szerint a sofőr poroltóval próbálta megfékezni a lángokat, ám kevés sikerrel, ott is a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk. A második nap még egy busz kigyulladt, egy pótlóbusz az Alkotás utcában. A kialakult helyzetről Wintermantel Zsoltot, a BP Műhely szakértőjét kérdeztük. Kiderült: A két kigyulladt Mercedes busz 24 éves volt, így már jócskán kiszolgálták idejüket.

A kigyulladt buszokról készített videót egy angol turista, a TikTokon szörnyülködnek a kommentelők, egyikük azt írja, hogy a szülei is veszélyben voltak a tűz miatt

Az esetek nyomán számos videó került fel a közösségi oldalakra, több idegen nyelvű kommentben olvasható aggodalom: több külföldi jelezte, hogy a napokban érkeznének Budapestre, de most bizonytalanok abban, biztonságos-e a közlekedés a városban. Volt, aki kifejezetten arról írt, hogy a tűzijátékra időzített látogatását újraértékeli a látottak miatt. Sőt, nem csak a közösségi médiában találkozhattak a busztüzekkel a külföldiek, angol site-ok is írtak az esetekről.

A busztűz okozta drámai pillanatokról nem csak a magyar sajtó számolt be

A probléma különösen érzékeny időszakban érte a fővárost. A turisták ilyenkor aktívan keresnek információt Budapestről a közösségi felületeken, a busztüzekről készült képek és videók pedig sokszor előkelő helyen jelennek meg a találatok között.