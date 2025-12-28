Rekord mennyiségű ajándék jött össze a miskolci kórházban fekvő gyerekeknek

Az elesettek felkarolásáról szól a csupaszív nő élete. Megszámolni is nehéz, hogy az idei évben hány nehéz sorsú család életét változtatta meg Dudás Ildikó. 2025-ben rekord mennyiségű adomány gyűlt össze.

A munkámért a legnagyobb elismerés egy mosoly és egy ölelés. Idei év során rekord mennyiségű adomány gyűlt össze, és így több, mint ezer rászoruló gyermek életét sikerült szebbé tenni

–mondja az a fiatal nő, aki arra tette fel az életét, hogy másokon segítsen.

Rekord mennyiségű adomány jött össze

Ildikó már fiatalkora óta gyermekkel akart foglalkozni. Elhatározta, hogy olyan hivatást választ, ahol mosolyt tud csalni a kicsik arcára.

A szülőfalumban Igriciben volt egy gyermek, aki agyhártyagyulladást kapott. Neki segítettem először, pénzt gyűjtöttem a családnak. Azóta az életem részévé vált mások megsegítése

–folytatja Ildikó, aki megszámolni is nehéz, hogy hány emberi sorsot tett jobbá élete során. Öt éve hozta létre a Mesés Barátokat, és bújnak jelmezbe, hogy interaktív show műsorral pénzt gyűjtsenek a rászorulóknak.

Nagyon jó évet zártam, ennyi gyereknek még nem tudtam segíteni. Közel 1000 rászoruló, sérült vagy hátrányos helyzetű apróság életét varázsoltuk szebbé. A szívem szorul össze mikor látom, hogy a szegény családoknak nincs pénzük ruhára vagy cipőre, ezért csak az elmúlt egy hét során öt család kapott tőlem ruhákat

–zárja a beszélgetést Ildikó, aki legutóbb december elején a miskolci Szeleta Parkban tartott rendezvényeket, melynek a bevételének egy részével egy gyermekotthont támogatott. Az összegyűjtött pénz másik felét pedig rászoruló gyermekek családjainak adta, hogy szebbé varázsolja a karácsonyt számukra. Az év utolsó rendezvénye, amit idén a csupaszív nő szervez december 30-31-én lesz. A kalandvarázs táborban telefonmentes nap lesz. Meg szeretné mutatni a gyerekeknek, hogy játszani nem csak a virtuális valóságban lehet. Az esemény bevételből is beteg gyermekek álmát szeretné valóra váltani, mert nem tud elmenni egy elesett gyermek mellett sem.