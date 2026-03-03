Leszólták a Fradit, esélyt sem adnak a csapatnak az Európa-ligában

Már a Braga elleni továbbjutás is hatalmas meglepetés lenne, a döntőbe jutás pedig már-már csodával érne fel a zöld-fehérek számára. A Fradi-szurkolók alighanem megkönnyebbültek, hogy a nyolcaddöntő sorsolásán az FTC elkerülte a sorozat egyik favoritját, a Portót, és helyette a másik portugál csapat, a Braga jelenti a következő megmérettetést, ám a magyar rekordbajnok továbbjutási esélyei finoman szólva sem kedvezőek.

Toronymagas esélyes a Braga a Fradi ellen Fotó: Czinege Melinda

Máris temetik a Fradit?

A Football Meets Data statisztikai portál elemezte, hogy a jelenleg versenyben lévő csapatoknak milyen kilátásai vannak a továbbjutásra az Európa-ligában. Az oldal mindössze 24 százalékos esélyt ad arra, hogy az FTC sikeresen átverekedje magát ezen az akadályon.

A végső győzelem esélye még ennél is halványabb: az oldal csupán 0,2 százalékot ad a Ferencváros végső diadalára, amivel utolsó a 16 csapat között. Az isztambuli fináléba jutás valószínűsége is elenyésző, mindössze 1 százalék.

Ezt alighanem a két klub kerete közötti hatalmas különbségnek tudható be: A Transfermarkt adatai alapján a még versenyben lévő 16 csapat közül a Ferencváros keretének piaci értéke a legalacsonyabb: mintegy 43 millió euróra (16 milliárd forint) taksálják. Ezzel szemben a portugál klub játékosainak összértéke 146 millió euró (53 milliárd forint).

Ugyanakkor a Fradi az idei szezonban már többször is rácáfolt a számokra. A Fenerbahce elleni főtáblás pontszerzés például a keretértékek tükrében kisebb szenzációnak számított, hiszen a török klub játékosállománya közel ötször értékesebb (240 millió euró). De a Salzburg és a Rangers keretének összértéke is csaknem duplája a magyar bajnokénak – mégis három pontot szerzett Robbie Keane csapata.

A FTC-Braga párharc első mérkőzésére március 12-én, 21:00-kor kerül sor a Groupama Arénában, míg a visszavágó március 18-án, 16:30-kor kezdődik Portugáliában. Amennyiben a Fradi továbbjut, úgy a legjobb nyolc között a Panathinaikosz-Betis párharc győztesével játszik.