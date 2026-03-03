RETRO RÁDIÓ

Leszólták a Fradit, esélyt sem adnak a csapatnak az Európa-ligában

A számok nem a magyar rekordbajnok mellett szólnak. Máris temetik a Fradit az El-ben, ám Robbie Keane csapata már többször rácáfolt a papírformára.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 09:00
Fradi európa-liga Braga statisztika

Már a Braga elleni továbbjutás is hatalmas meglepetés lenne, a döntőbe jutás pedig már-már csodával érne fel a zöld-fehérek számára. A Fradi-szurkolók alighanem megkönnyebbültek, hogy a nyolcaddöntő sorsolásán az FTC elkerülte a sorozat egyik favoritját, a Portót, és helyette a másik portugál csapat, a Braga jelenti a következő megmérettetést, ám a magyar rekordbajnok továbbjutási esélyei finoman szólva sem kedvezőek.

Toronymagas esélyes a Braga a Fradi ellen
Toronymagas esélyes a Braga a Fradi ellen Fotó: Czinege Melinda

Máris temetik a Fradit?

A Football Meets Data statisztikai portál elemezte, hogy a jelenleg versenyben lévő csapatoknak milyen kilátásai vannak a továbbjutásra az Európa-ligában. Az oldal mindössze 24 százalékos esélyt ad arra, hogy az FTC sikeresen átverekedje magát ezen az akadályon. 

A végső győzelem esélye még ennél is halványabb: az oldal csupán 0,2 százalékot ad a Ferencváros végső diadalára, amivel utolsó a 16 csapat között. Az isztambuli fináléba jutás valószínűsége is elenyésző, mindössze 1 százalék.

Ezt alighanem a két klub kerete közötti hatalmas különbségnek tudható be: A Transfermarkt adatai alapján a még versenyben lévő 16 csapat közül a Ferencváros keretének piaci értéke a legalacsonyabb: mintegy 43 millió euróra (16 milliárd forint) taksálják. Ezzel szemben a portugál klub játékosainak összértéke 146 millió euró (53 milliárd forint).

Ugyanakkor a Fradi az idei szezonban már többször is rácáfolt a számokra. A Fenerbahce elleni főtáblás pontszerzés például a keretértékek tükrében kisebb szenzációnak számított, hiszen a török klub játékosállománya közel ötször értékesebb (240 millió euró). De a Salzburg és a Rangers keretének összértéke is csaknem duplája a magyar bajnokénak – mégis három pontot szerzett Robbie Keane csapata.

A FTC-Braga párharc első mérkőzésére március 12-én, 21:00-kor kerül sor a Groupama Arénában, míg a visszavágó március 18-án, 16:30-kor kezdődik Portugáliában. Amennyiben a Fradi továbbjut, úgy a legjobb nyolc között a Panathinaikosz-Betis párharc győztesével játszik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu