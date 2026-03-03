Curtis függőségéről vallott! „Senkinek nem kell bemutatni az előéletemet”

Az újpesti rapper sokat változott az évek alatt. Kevesen mondták volna pár éve, hogy drogprevenciós előadásokat fog tartani. Mára ez viszont valóság lett, és minden erejével azon van, hogy megállítsa a drogok és kábítószerek terjedését. Curtis most nem előadást tartott, hanem Harsányi Levente műsorában mesélt múltjáról és jelenlegi szorongásáról - írja a Bors.

Széki Attila Curtis drogfüggősége senki előtt nem titok, mivel korábbi társa mindenki előtt fedte fel a valóságot (Fotó: Máté Krisztián)

Curtis odaszúrt Majkának

Senkinek nem kell bemutatni az előéletemet. Majoros úrnak köszönhetően mindenki értesült időben a dolgokról

– mondta az újpesti rapper a Hír TV-ben, utalva ezzel volt zenésztársára, akivel elég hangosra sikerült a szakítás.

Széki Attila nem csak zenészként, hanem édesapaként is más szemmel nézi a világot, mivel elmondása szerint nem tudja, hogyan fogja fiának elmesélni a múltját. „A fiammal erről beszélni majd úgy, hogy közben ő nyilvánvalóan tudni fogja, hogy az apja milyen életet élt… Ne vegye úgy, hogy ez papolás, és ne az legyen a válasz, hogy apa, te is ezt csináltad” - vallott egyik legnagyobb félelméről Curtis. Az előadásokon ehhez hasonló személyes történetek tudnak segíteni, mivel ilyenkor az ember ráébred, hogy a drog nem játék.



