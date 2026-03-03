- Iráni háború kontra ukrán front: Róka kimondta a lényeget
Irán most egy bahreni szállodát bombázott, legalább két ember sérült meg
Két ember sérült meg a legújabb légi támadásban. Irán célpontja most is egy szálloda volt, amelyben turisták szoktak megszállni. Mindkét sérült amerikai.
Az amerikai védelmi minisztérium két embere is megsebesült, amikor egy iráni drón eltalált egy szállodát Bahrein fővárosában, Manámában.
Az iráni háborúban most két ember sérült meg
Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a két ember, aki megsérült, civil, vagy katona, erről nem közöltek további részleteket. A bahreini amerikai nagykövetség figyelmeztette az amerikai állampolgárokat, hogy a szállodák támadások célpontjai lehetnek, és arra kérte őket, hogy kerüljék a fővárosban található szállodákat.
A Nemzeti Kapcsolattartó Központ szerint szombaton rakéták csapódtak be egy, az Egyesült Államok Ötödik Flottájához kapcsolódó szolgáltató központba. Füstfelhőt láttak emelkedni a Juffair térségében is, ahol egy amerikai haditengerészeti bázis található. A feszültség átterjedt az egész Perzsa-öbölre, rakéták csapódtak be az Egyesült Államokhoz köthető létesítményekre, és több ország is beszámolt elfogásokról.
Eközben Magyarországon béke van, és a magyar emberek jelentős többsége azt szeretné, ha ez is maradna. Pont ezért a Nemzeti Petíciót már több, mint 500 ezer ember töltötte ki. A Nemzeti Petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre, amit postai úton már eljuttattak mindenkihez, de március 23-ig online is kitölthető.
