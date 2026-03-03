Irán most egy bahreni szállodát bombázott, legalább két ember sérült meg

Az amerikai védelmi minisztérium két embere is megsebesült, amikor egy iráni drón eltalált egy szállodát Bahrein fővárosában, Manámában.

Az újabb iráni támadásban legalább ketten sérültek meg (fotónk illusztráció)

Fotó: Anadolu / GettyImages

Az iráni háborúban most két ember sérült meg

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a két ember, aki megsérült, civil, vagy katona, erről nem közöltek további részleteket. A bahreini amerikai nagykövetség figyelmeztette az amerikai állampolgárokat, hogy a szállodák támadások célpontjai lehetnek, és arra kérte őket, hogy kerüljék a fővárosban található szállodákat.

A Nemzeti Kapcsolattartó Központ szerint szombaton rakéták csapódtak be egy, az Egyesült Államok Ötödik Flottájához kapcsolódó szolgáltató központba. Füstfelhőt láttak emelkedni a Juffair térségében is, ahol egy amerikai haditengerészeti bázis található. A feszültség átterjedt az egész Perzsa-öbölre, rakéták csapódtak be az Egyesült Államokhoz köthető létesítményekre, és több ország is beszámolt elfogásokról.

