„Ez a béke hetekig elkísért” - halálközeli élményéről vallott egy nő

Sokféle elmélet létezik arról, hogy mi történik, amikor meghalunk, de egy nő megosztotta, mit érzett, amikor majdnem fél órára leállt a szíve. A nő szíve 24 percig nem dobogott, és megtapasztalta, mit vár ránk a túlvilágon.

A szívrohamot szenvedett nő szerint a túlvilágon nincs fény az alagút végén Fotó: Alexander Grey / unsplash.com – Képünk illusztráció

Hihetetlen dolgot érzett a nő a túlvilágon

Lauren Canaday 24 percen át klinikai halál állapotában volt, miután otthon szívrohamot kapott. Férje, majd a kiérkező mentősök is megkezdték az újraélesztést, de közel fél órába telt, mire sikerült visszahozni az életbe.

Laurent végül stabilizálták, ám a másvilágon átélt élmények örökre megváltoztatták őt. Azt mondja, a halálközeli élménye mélyreható változást hozott abban, ahogyan most az életet látja.

Lauren elmondása szerint egészen más élményben volt része, mint amiről sokan beszámolnak, nem látott sem alagutat, sem ragyogó fehér fényt.

Csak egy rendkívüli béke érzésére emlékszem. Ez a béke hetekig elkísért, miután felébredtem.

Az érzés olyan erős volt, hogy a nő még most is visszaemlékszik rá, amikor nehéz az élete, mert az emlék némi nyugalmat ad számára.

Egyáltalán nem félek már a haláltól. Annak ellenére, hogy nem láttam semmi különöset, egyáltalán nem aggódom miatta

A nő most úgy véli, hogy az egészségügyi aggodalmak két fejezetre osztották az egész életét, a szívroham előtti időszakra, majd mindarra, ami a felépülése után történt.

Lauren 24 percet töltött pulzus nélkül és megjegyezte, hogy azóta nem érzi magát újra a régi önmagának. Elmondása szerint már nem érzi magát ugyanannak az embernek.

A nő most egy mellkasába ültetett defibrillátorral él, ami szerinte örök emlékeztetőként szolgál arra, hogy milyen közel került a halálhoz. Bár a családja számára ez egy megrázó időszak volt, Lauren kizárólag pozitívan emlékszik vissza öntudatlan állapotra. Amikor felébredt, Lauren azt mondta, hogy semmire sem emlékszik a szívrohamát megelőző hétről, és a kórházi tartózkodásából sem - írja a Mirror.