Csuti kiakadt az Európai Parlament agymenésén: „Totálisan elment az eszetek?”

Szabó András Csuti őszinte kirohanása nem véletlen és nem is oktalan. Itt bizony, tényleg baj van a fejekben…

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 10:25
A Hír TV Harsány című műsorában Lola, Hajas László és Zsidró Tamás mellett Szabó András Csuti volt a vendég. A beszélgetés egyik témája az Európai Parlament közelmúltbeli állásfoglalása volt, amely a transznemű emberek jogainak elismeréséről szól, és komoly vitát váltott ki a nemi identitás és a biológiai nem kérdésében. A nemrég elfogadott határozat szerint a transznőket teljes joggal nőként kell elismerni, miközben leszavazták azt a kiegészítést, hogy „csak biológiai nők eshetnek teherbe - írja a Bors. 

Szabó András Csuti alaposan visszafogta magát, miközben elmondta véleményét
Csuti ettől besokalt: "Nincsen más dolog, amivel foglalkozni kellene?" 

Az adásban Csuti kifejtette, hogy a terhesség nem lehet értelmezés kérdése.  

„Ez felháborít! Erről nagyon nehéz, józan paraszti ésszel gondolkodni. 

Az emberben felmerül a kérdés, hogy ti hülyék vagytok, vagy elment totálisnál az eszetek? Vagy nincsen más dolog, amivel foglalkozni kellene?" – tette fel a jogosnak tűnő kérdést az ismert influenszer-műsorvezető. 

Érdekes kérdés ugyanakkor az is, hogy az a 233 képviselő vajon miért nem fogadott el egy egyszerű orvosi tényt?! Úgy tűnik, a biológia mint tudomány többé és nem alap. Csak afféle alku tárgya. Az biztos, hogy a téma továbbra is erősen megosztja a közvéleményt.

 

