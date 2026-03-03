Csuti kiakadt az Európai Parlament agymenésén: „Totálisan elment az eszetek?”

A Hír TV Harsány című műsorában Lola, Hajas László és Zsidró Tamás mellett Szabó András Csuti volt a vendég. A beszélgetés egyik témája az Európai Parlament közelmúltbeli állásfoglalása volt, amely a transznemű emberek jogainak elismeréséről szól, és komoly vitát váltott ki a nemi identitás és a biológiai nem kérdésében. A nemrég elfogadott határozat szerint a transznőket teljes joggal nőként kell elismerni, miközben leszavazták azt a kiegészítést, hogy „csak biológiai nők eshetnek teherbe - írja a Bors.

Szabó András Csuti alaposan visszafogta magát, miközben elmondta véleményét (Fotó: YouTube)

Csuti ettől besokalt: "Nincsen más dolog, amivel foglalkozni kellene?"

Az adásban Csuti kifejtette, hogy a terhesség nem lehet értelmezés kérdése.

„Ez felháborít! Erről nagyon nehéz, józan paraszti ésszel gondolkodni.

Az emberben felmerül a kérdés, hogy ti hülyék vagytok, vagy elment totálisnál az eszetek? Vagy nincsen más dolog, amivel foglalkozni kellene?" – tette fel a jogosnak tűnő kérdést az ismert influenszer-műsorvezető.

Érdekes kérdés ugyanakkor az is, hogy az a 233 képviselő vajon miért nem fogadott el egy egyszerű orvosi tényt?! Úgy tűnik, a biológia mint tudomány többé és nem alap. Csak afféle alku tárgya. Az biztos, hogy a téma továbbra is erősen megosztja a közvéleményt.