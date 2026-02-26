„Ebbe a küzdelembe bele kell állni” – közölte Orbán Viktor a nemzeti petíció kapcsán
170 milliárd eurót adott eddig Brüsszel Ukrajnának. A nemzeti petícióval tudjuk megüzenni Orbán Viktor szerint: Nem fizetünk!
„Ha azt akarjuk, hogy megvédjük Magyarország családjainak életszínvonalát, akkor ebbe a küzdelembe bele kell állni” – közölte Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videójában.
170 milliárd euró = 70 000 milliárd forint. Ennyit adott eddig Brüsszel Ukrajnának. De ez nem elég nekik, további 800 milliárd dollárt követelnek. S ebben a Tisza Párt partner! Ennek megálljt kell parancsolnunk. Töltse ki a Nemzeti Petíciót! Üzenjük meg együtt Brüsszelnek, hogy NEM FIZETÜNK!
– írja kormányfő.
