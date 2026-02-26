RETRO RÁDIÓ

„Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban” – Orbán Viktor üzenetet küldött Zelenszkijnek

Orbán Viktor levelében hangsúlyozta, hogy nem a magyarok tehetnek arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került, majd felszólította az ukrán elnököt, hogy változtasson a magyarellenes politikáján.

2026.02.26.
Amikor kirobbant a háború Oroszország és Ukrajna között, Magyarország azonnal cselekedett. Gázolajat és áramot szállít Ukrajnának, illetve nagyszabású humanitárius segítséget nyújt – immár négy éve. Jelenleg is 60 ezer ukrán menekült tartózkodik hazánkban, akik egészségügyi ellátást, oktatást – de ami a legfontosabb –, biztonságot kapnak. Ukrajna mégis úgy tűnik nem hálás a segítségért, ott gáncsoskodik, ahol csak tud. A napokban azonban átlépett egy határt, a Barátság kőolajvezeték elzárásával ugyanis veszélybe sodorja a magyar emberek energiabiztonságát, illetve a megélhetésüket. Orbán Viktor ezért most nyílt levelet írt Zelenszkijnek, amiben felszólította a kőolajvezeték azonnali megnyitására.

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Az ukránok célja egyértelmű: zavart akarnak kelteni az áprilisi választások előtt, hogy ily módon a Tiszát ültessék az ország élére. Magyar Péter pártja ugyanis gondolkodás nélkül beengedné Ukrajnát az EU-ba, illetve venné el a magyar emberek pénzét, hogy azt tovább küldhesse a háború finanszírozására. Orbán Viktor az ukránok zsarolását elfogadhatatlannak tartja, ezért levélben üzent Volodimir Zelenszkijnek. Hangsúlyozta, hogy az ukrán elnök lépései ellentétesek a magyar emberek érdekeivel, majd felszólította, hogy változtasson a magyarellenes politikáján. 

Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért

– fektette le levelében a miniszterelnök a Ripost szerint.

 

