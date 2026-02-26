Nemzeti petíció: már 500 ezernél is többen küldték vissza
Egyre inkább eszkalálódni látszik a szomszédunkban dúló háború, ráadásul hazánkat már az ukránok zsarolásai sem kímélik. Valószínűleg ezeknek is köszönhető, hogy a nemzeti petíciót több százezren visszaküldték már.
Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki Kormányinfón bejelentette, hogy meghaladta az 500 ezret a kitöltött és visszaküldött nemzeti petíciók száma. A rekordszámú kitöltés jól példázza, hogy a magyar emberek komolyan veszik a háborús fenyegetettséget, annál is inkább hogy egy héttel ezelőtt még „csak” 270 ezer petíciós ív érkezett vissza. A hatalmas válaszadási arányhoz valószínűleg Ukrajna újabb zsarolásai is hozzájárulnak, a Barátság kőolajvezeték leállításával ugyanis új szintre lépett a háborús eszkaláció.
Orbán Viktor miniszterelnök még a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen jelentette be, hogy a kormány elindítja a nemzeti petíciót, amiben három kérdés megválaszolásával a magyar emberek egyértelműen kifejezhetik, mi a véleményük a szomszédunkban dúló háborúról.
NEM az orosz–ukrán háború további finanszírozására
Brüsszel már nemcsak fegyvereket és harckocsikat szállít Ukrajnába, hanem tömérdek mértékű pénzt. A mi pénzünket. Ráadásul többszörösét annak, amit például Magyarország 22 év alatt kapott.
A háború kitörése óta 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az Európai Unió Ukrajnának. Ez 73 ezer milliárd forint. Ez háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország a 2004-es uniós csatlakozás óta kapott. Egy nem európai uniós tagországnak négy év alatt háromszor annyi pénzt adtak, mint egy huszonkét éve csatlakozott közép-európai országnak
– fogalmazott korábban Szijjártó Péter külügyminiszter a Ripost szerint.
És ez még nem minden, Brüsszel újabb 90 milliárd eurós hadikölcsönt akar odaadni Ukrajnának, de nem a saját pénzéből, hanem hitelből. Ekkora összegekbe ugyanis már az unió is beleroskad, ezért hitelt vesz fel, hogy aztán hitelt adjon Ukrajnának, amit Ukrajna soha az életben nem fog tudni visszafizetni. A Tisza Párt teljes vállszélességgel támogatja Brüsszel törekvéseit, sőt a magyar emberek brutális megadóztatásával gyűjtené be azt az összeget, amire Brüsszelnek szüksége van.
NEM az ukrán állam működésének finanszírozására
A háború négy éve alatt Ukrajnában komoly károk keletkeztek, az ország egy része teljes egészében romokban áll. Így Ukrajna nemcsak a háború finanszírozására, hanem az utána való újjáépítésre is már pénzt követel. Az ukrán államfő ki is számolta mennyire lenne szükségük a következő 10 évben: 800 milliárd dollárra, hogy működtetni tudják az országukat: ki tudják fizetni az állami alkalmazottakat, a nyugdíjakat, az ország rezsijét. És ezt velünk fizettetnék meg.
Az uniós elosztási elv alapján Magyarországra 5653 milliárd forintnyi összeg jutna az elkövetkező években. Ez egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1 millió 386 ezer forintos terhet jelentene.
A nemzeti petícióban erre is nemet mondhatunk.
NEM a rezsiárak háború miatti emelésére
A rezsicsökkentésnek köszönhetően az egész Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági energia ára. Az alacsony rezsi alapja azonban az olcsó orosz olaj. Brüsszel ettől is megfosztaná hazánkat, ami elégé ellentmondásos annak a fényében, hogy Európa továbbra is Oroszországtól vásárolja cseppfolyósított földgázt, illetve az uránt, de említésre méltó az is, hogy több száz európai vállalkozás működik továbbra is Oroszországban milliárdos hasznot hozva az unió konyhájára.
A kettős mérce azonban nem áll távol az uniótól, a Tisza pedig már be is jelentette, hogy ha ő kerülne kormányra, eltörölné a rezsicsökkentést, mivel az túl költséges az állam számára.
A nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre, amit postai úton már eljuttattak mindenkihez, de március 23-ig online is kitölthető.
