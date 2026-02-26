Nemzeti petíció: már 500 ezernél is többen küldték vissza

Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki Kormányinfón bejelentette, hogy meghaladta az 500 ezret a kitöltött és visszaküldött nemzeti petíciók száma. A rekordszámú kitöltés jól példázza, hogy a magyar emberek komolyan veszik a háborús fenyegetettséget, annál is inkább hogy egy héttel ezelőtt még „csak” 270 ezer petíciós ív érkezett vissza. A hatalmas válaszadási arányhoz valószínűleg Ukrajna újabb zsarolásai is hozzájárulnak, a Barátság kőolajvezeték leállításával ugyanis új szintre lépett a háborús eszkaláció.

Vitályos Eszter bejelentette: meghaladta az 500 ezret a kitöltött és visszaküldött nemzeti petíciók száma

Orbán Viktor miniszterelnök még a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen jelentette be, hogy a kormány elindítja a nemzeti petíciót, amiben három kérdés megválaszolásával a magyar emberek egyértelműen kifejezhetik, mi a véleményük a szomszédunkban dúló háborúról.

NEM az orosz–ukrán háború további finanszírozására

Brüsszel már nemcsak fegyvereket és harckocsikat szállít Ukrajnába, hanem tömérdek mértékű pénzt. A mi pénzünket. Ráadásul többszörösét annak, amit például Magyarország 22 év alatt kapott.

A háború kitörése óta 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az Európai Unió Ukrajnának. Ez 73 ezer milliárd forint. Ez háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország a 2004-es uniós csatlakozás óta kapott. Egy nem európai uniós tagországnak négy év alatt háromszor annyi pénzt adtak, mint egy huszonkét éve csatlakozott közép-európai országnak

– fogalmazott korábban Szijjártó Péter külügyminiszter a Ripost szerint.

És ez még nem minden, Brüsszel újabb 90 milliárd eurós hadikölcsönt akar odaadni Ukrajnának, de nem a saját pénzéből, hanem hitelből. Ekkora összegekbe ugyanis már az unió is beleroskad, ezért hitelt vesz fel, hogy aztán hitelt adjon Ukrajnának, amit Ukrajna soha az életben nem fog tudni visszafizetni. A Tisza Párt teljes vállszélességgel támogatja Brüsszel törekvéseit, sőt a magyar emberek brutális megadóztatásával gyűjtené be azt az összeget, amire Brüsszelnek szüksége van.

NEM az ukrán állam működésének finanszírozására

A háború négy éve alatt Ukrajnában komoly károk keletkeztek, az ország egy része teljes egészében romokban áll. Így Ukrajna nemcsak a háború finanszírozására, hanem az utána való újjáépítésre is már pénzt követel. Az ukrán államfő ki is számolta mennyire lenne szükségük a következő 10 évben: 800 milliárd dollárra, hogy működtetni tudják az országukat: ki tudják fizetni az állami alkalmazottakat, a nyugdíjakat, az ország rezsijét. És ezt velünk fizettetnék meg.

Az uniós elosztási elv alapján Magyarországra 5653 milliárd forintnyi összeg jutna az elkövetkező években. Ez egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1 millió 386 ezer forintos terhet jelentene.

A nemzeti petícióban erre is nemet mondhatunk.