Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: „Látjuk, hogy lépéseket tesz, hogy hatalomra juttassanak egy ukránbarát kormányt Magyarországon”

Január 27-én jött a hír, hogy támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, ezért leáll a Magyarország, illetve Szlovákia irányába érkező olajszállítás. Nem sokkal később kiderült, hogy Ukrajna hazudik, nem orosz találat érte a vezetéket, hanem maguk az ukránok zárták el a csapokat. Ukrajna így akar beavatkozni a magyar választásokba, azért hogy Magyarország élére egy olyan kormány kerüljön, ami gond nélkül besegíti őket az unióba. Orbán Viktor egy nyílt levelet címzett Zelenszkijnek, amiben követeli a kőolajvezeték azonnali megnyitását – írja a Ripost.

A Barátság kőolajvezeték százhalombattai kőolajfinomítójához napok óta nem érkezik olaj

Fotó: Kurka Geza Corey/Shutterstock

Ukrajna a háború kirobbanása óta, négy éve alatt többször annyi pénzt kapott az uniótól, mint Magyarország bő 20 év alatt. De ez mind nem elég, újabb bődületes összegeket követel, sőt jövőre már az unió tagja is szeretne lenni. A magyar kormány azonban ennek gátat akar szabni, mert Ukrajna EU-s csatlakozása az unió tagországait, köztük Magyarországot is belesodorná a háborúba. Sőt, a magyar kormány azt is leszögezte, hogy nem hajlandóak odaadni a magyar emberek pénzét egy idegen ország háborújára.

A Tisza Párt ezzel ellentétben zokszó nélkül dobna oda pénzt és katonákat Kijevnek, sőt, Ukrajna uniós csatlakozását is üdvözli.

Brüsszel és Kijev terve tehát készen áll: zűrzavarkeltés a választások előtt, majd nincs más hátra, mint a Tiszát ültetni az ország élére. Egyenes út Ukrajnának az EU-ba.

Orbán Viktor azonban nem hagyja szó nélkül az ukránok zsarolását, ezért most nyílt levélben üzent Zelenszkijnek:

Látjuk, hogy Ön, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon. Az Ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól

– húzta alá a miniszterelnök.