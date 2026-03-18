Szentkirályi Alexandra: mit tett itt a kormány 16 év alatt?!
Újbudán is a Fidesz a biztos választás. Szentkirályi Alexandra felsorolta a kormány projektjeit, amelyeket Újbudán valósított meg az elmúlt 16 évben.
„Játsszunk egy játékot! Pont itt voltam az Energiaügyi Minisztériumban és gondoltam, álljunk meg itt véletlenszerűen az utcán és nézzük meg körbetekintve, mit tett itt a kormány 16 év alatt?!” – tette fel a nagy kérdést Szentkirályi Alexandra frakcióvezető közösségi oldalán.
Például ott van a Tüskecsarnok, amit az Orbán-kormány fejezett be 6 milliárdból. Tízmilliárdokkal bővítjük a BME költségvetését. Arra épül 360 milliárd forintból a Déli Körvasút, ami a négyes metró óta nem látott fejlesztés a fővárosban. Ha már négyes metró, azt is ez a kormány fejezte itt be Újbudán. De kicsit arrébb ott van a Corvinus Gellért Campusa, a mindjárt elkészülő Citadella is. És a mi városvezetésünk alatti városfejlesztésekről már nem is beszélek, mint az 1-es villamos meghosszabbítása, vagy a Bikás park megújult parkja. Összegezve: itt, Újbudán is a Fidesz a biztos választás akárhonnan is nézem!
– sorolta a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
