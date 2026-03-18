Ha nyer a Tisza, Zelenszkij soha nem fogja újranyitni a Barátság vezetéket
Magyar Péternek befolyása nem lenne a vezeték újranyitásának kikényszerítésére. Zelenszkij csak ezt akarja.
Czepek Gábor a kijevi tényfeltáró delegáció vezetője és energiaügyi miniszter-helyettes jól összefoglalta a tétet. Ha nyer a Tisza, Zelenszkij soha nem fogja újranyitni a Barátság vezetéket – közölte Szentkirályi Alexandra frakcióvezető közösségi oldalán.
Az Európai Bizottság három nappal a magyar választások után akarja végleg betiltani az orosz energiát. A Tisza „Shell-es” politikusai le akarnak válni az orosz energiáról.
Zelenszkij is ezt akarja. Így Magyar Péternek semmi ereje és befolyása nem lenne a vezeték újranyitásának kikényszerítésére. Ezzel az üzemanyag ezer forint lenne, a rezsicsökkentésnek pedig örökre búcsút inthetnénk, és az éves rezsiszámlánk 250 ezer helyett 800 ezer–1 millió forintra nőne. Csak Orbán Viktornak van meg az ereje ahhoz, hogy letörje ezt az olajblokádot. Ha Orbán Viktor győz, jönni fog az olaj is.
– írta a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
