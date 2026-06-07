Későn fekszel le? Akkor téged is érinthet ez az ijesztő tanulmány

Egy új kutatás szerint az ágyba kerülésed ideje kiválthatja a magányt és a szorongást. A tanulmány megállapította, hogy azok az emberek, akik inkább késő este mennek aludni, rosszabb mentális egészségi állapotról és fokozott elszigeteltségérzésről számolnak be.

Új tanulmány bizonyítja, hogy az éjszakai baglyok hajlamosabbak lehetnek a magányra és a szorongásra (Fotó: Photographer: Dragos Condrea / Freepik – Képünk illusztráció)

Éjszakai bagoly vagy? Egy új tanulmány szerint ez komoly hatással lehet a mentális állapotodra

A kutatás, melynek eredményeit a SLEEP 2026 éves konferenciáján részletesen bemutatnak majd az Egyesült Államokban, megállapította, hogy az esti kronotípusú egyének, akik természetüknél fogva inkább későn fekszenek le és kelnek fel, romló mentális jóllétről, fokozott általános magányérzésről és erősödő éjszakai magányról számoltak be.

Kiderült, hogy a későbbi alvási szokásokkal rendelkező embereknél jelentősen megnövekedett a szorongásszint, ami részben az éjszakai órákban tapasztalt magányérzéssel magyarázható.

„A későbbi alvási szokásokkal rendelkező emberek rosszabb mentális egészségi állapotról számoltak be, részben azért, mert nagyobb magányt éreztek, beleértve az éjszakai magányérzetet is, és fokozott szorongásszintet tapasztaltak” – mondta a tanulmány vezető szerzője, Alec Harlow, a Brigham Young Egyetem kutatója.

A kronotípus az egyén alvási és ébredési ritmusára jellemző természetes hajlamot jelenti, ezen belül az esti típusúak, vagyis azok, akik későbbi lefekvési és ébredési időpontokat részesítenek előnyben, hajlamosabbak lehetnek arra, hogy a szokásos napi rutinokkal szemben szociális eltérést mutassanak. Az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia szerint az alvás elengedhetetlen a jó egészséghez, amelyhez megfelelő időtartam, magas minőség, megfelelő időzítés és rendszeresség szükséges, alvászavarok és alvási rendellenességek nélkül – számolt be róla a Daily Star.