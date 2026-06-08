Kánikula és égszakadás: ezekre a vármegyékre adtak ki riasztást
Harminc fok feletti csúcshőmérséklet és jégeső. Így indul a hét időjárása, melyben nem csak kánikula várható.
Még magasabb fokozatra kapcsol a nyár: hétfőn igazi kánikula várható, akár 32 fok is lehet. Igaz, keddre hat nyugat-magyarországi vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt – derül ki a HungaroMet figyelmeztető előrejelzéséből. Szerdán pedig látványosan visszaesik a hőmérséklet.
Hidegfrontot hoz a hét a kánikula mellé, változás jön az időjárásban
A vasárnapi melegre még egy lapáttal rátesz a hétfő, akár 32 fokos csúcshőmérsékletet is mérhetünk! A napsütést legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. Aki teheti, vízpart mellett élvezze a hamisítatlan nyári időjárást.
Kedden, június 9-én zivatar várható több vármegyében is. Éppen ezért nem árt, ha a biztonság kedvéért viszünk magunkkal esernyőt ezen a napon!
Ilyen időre számíthatunk az elkövetkezendő napokban
Hétfőn a napsütést legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26–32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő ígérkezik.
Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomolyfelhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
Szerdán a hajnali hidegfront hatására többfelé fordulhatnak elő záporok, miközben az északnyugati szél átmenetileg viharossá erősödhet. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, a szél is mérséklődik. A hőmérséklet 26 fok környékére esik vissza – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.
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