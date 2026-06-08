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Kánikula és égszakadás: ezekre a vármegyékre adtak ki riasztást

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Harminc fok feletti csúcshőmérséklet és jégeső. Így indul a hét időjárása, melyben nem csak kánikula várható.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 06:00
Riasztás kánikula zivatar

Még magasabb fokozatra kapcsol a nyár: hétfőn igazi kánikula várható, akár 32 fok is lehet. Igaz, keddre hat nyugat-magyarországi vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt – derül ki a HungaroMet figyelmeztető előrejelzéséből. Szerdán pedig látványosan visszaesik a hőmérséklet.

Kánikula, csapadék, lehűlés: ilyen lesz az időjárás a hét elején. Hat vármegyére is riasztást adtak ki zivatar miatt
Kánikula, csapadék, lehűlés: ilyen lesz az időjárás a hét elején. Hat vármegyére is riasztást adtak ki zivatar miatt (Fotó: met.hu)

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A vasárnapi melegre még egy lapáttal rátesz a hétfő, akár 32 fokos csúcshőmérsékletet is mérhetünk! A napsütést legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. Aki teheti, vízpart mellett élvezze a hamisítatlan nyári időjárást.

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Hétfőn akár 32 fok is lehet. Aki teheti, strandoljon! (Fotó: MTI)

Kedden, június 9-én zivatar várható több vármegyében is. Éppen ezért nem árt, ha a biztonság kedvéért viszünk magunkkal esernyőt ezen a napon!

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Kedden többfelé leszakadhat az ég (Fotó: unsplash)

Ilyen időre számíthatunk az elkövetkezendő napokban

Hétfőn a napsütést legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26–32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő ígérkezik.
Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomolyfelhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
Szerdán a hajnali hidegfront hatására többfelé fordulhatnak elő záporok, miközben az északnyugati szél átmenetileg viharossá erősödhet. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, a szél is mérséklődik. A hőmérséklet 26 fok környékére esik vissza – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.

 

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