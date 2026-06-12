Nem ilyen hétvégére vágytunk: erre a hat vármegyére adtak ki riasztást

A hétvége kis részében kellemes, kora nyárias időjárásra készülhetünk, a másik felében azonban kiadták a riasztást zivatarokra.

2026. június 14-ére hat vármegyére is riasztást adtak ki (Fotó: met.hu)

Riasztás lesz érvényben hétvégén

Pénteken a napsütésé lesz a főszerep – a nap első felében. Később azonban északnyugat, nyugat felől egyre több felhő érkezik. Csapadékra csak kevés helyen van esély, leginkább az északnyugati tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 10-24 fok között alakul.

Szombaton ismét sok napsütés várható, amelyet időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg. A Dunántúlon már a nap első felében kialakulhatnak záporok, estétől pedig az északi országrészben is előfordulhat csapadék. A szél még mindig gyakran megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakulhat.

Vasárnap a délutáni órákban ismét erőteljes gomolyfelhő-képződésre kell számítani. Ezekből elszórtan záporok, zivatarok lehetnek. A délutáni csúcshőmérséklet várhatóan 23 és 25 fok között alakul, vagyis a nagy nyári forróságra egyelőre még várni kell - írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál.

