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Időjárás: eddig fog maradni a borongós idő

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Épp csak berobbant a nyár, de már el is romlott. Kiderült, meddig maradhat a borongós időjárás.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.10. 06:30
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A következő napok időjárását a borongós idő fogja jellemezni. Több órás napsütés mellett záporokkal és zivatarokkal is kell számolni. 

időjárás
Borongós lesz a következő napok időjárása / Fotó: Pexels

Borongós lesz a következő napok időjárása

Szerda: Északnyugaton, északon borongós idő lesz, míg máshol a gomolyfelhők mellett többórás napsütésre számíthatunk. Inkább csak estétől fordulnak elő záporok északnyugat felől. Északkeleten zivatar is kitörhet. Egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél. 26 és 32 fok között mozog a hőmérséklet.

Csütörtök: Reggelig sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Reggeltől aztán ÉNy felől csökken a felhőzet, kisüt a nap és felhőátvonulások lesznek. Erős, néhol viharos lesz az ÉNy-i szél. 21 és 27 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Péntek: Változóan felhős lesz az ég, többórás napsütéssel. Már csak néhol fordul elő zápor. Sokfelé marad erős az ÉNy-i szél. 25-26 fok körüli mérsékelten meleg idő lesz.

Szombat: A napsütés mellett gyakran növekszik meg a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor is kialakul. Erős, néha viharos lesz még mindig az ÉNy-i szél. 24-25 fok valószínű - írja a Köpönyeg. 

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