Újra megnyílt az út a legkiválóbb magyarok előtt: már lehet pályázni az Érték és Minőség Nagydíjra
Szeptemberben újra kigördül a vörös szőnyeg az Országházban: keresik az ország legjobb termékeit és szolgáltatásait. A tét nem kicsi, hiszen az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat győztesei egy olyan elit klubba kerülnek be, ahová a minőség a belépő és a siker a garantált jutalom.
Május 28-ig ismét minden vállalkozó és alkotó előtt nyitva áll a lehetőség, hogy megszerezze a hazai gazdaság egyik legrangosabb elismerését. A kilencedik Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nem csupán egy díszes oklevél: ez a „bizalom pecsétje”, amely a bizonytalan gazdasági környezetben is irányt mutat a vásárlóknak. Idén több mint 100 kategóriában hirdettek versenyt. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat keretében olyan értékeket díjaznak, amelyek szervesen illeszkednek Magyarország gazdasági prioritásaihoz, ezzel is segítve a nemzeti versenyképességet és a stabil gazdasági növekedést.
Az Érték és Minőség Nagydíj garancia a válságálló minőségre
A jelenlegi gazdasági kihívások közepette a minőség az egyetlen biztos befektetés. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke rámutatott: a kormány célzott programokkal, például a Demján Sándor programmal és új kapacitásbővítő támogatásokkal segíti a KKV-kat a technológiai forradalom idején.
Rajtunk, fogyasztókon múlik, hogy tudatos vásárlóként előnyben részesítjük-e a hazai termékeket. Ez közös társadalmi felelősségünk
– hangsúlyozta a fővédnök.
A mentes ételek és a tudatos vásárlók éve
2026-ban a pályázat külön reflektorfényt irányít a mentes termékekre - válaszolva a piaci igényekre. Tállai András miniszterhelyettes szerint a vásárlók ma már nem csak az árat nézik:
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók ma már az értékállóság és a szakmailag ellenőrzött minőség alapján döntenek. Ebben az ÉMIN védjegy garancia a magas színvonalra.
Határokon átívelő magyar siker
Az Érték és Minőség Nagydíj különlegessége, hogy nem áll meg a határoknál. Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy a védjegy a teljes Kárpát-medence magyarságát összeköti.
Azok munkáját ismerjük el, akik nemcsak saját jólétüket biztosítják, hanem a magyarság jó hírnevét is öregbítik. Fontos, hogy a védjegyet az anyaországi mellett a külhoni vállalkozások is viselhetik
– fogalmazott az államtitkár.
A pályázat teljesen nyílt:
- egyéni vállalkozók,
- alkotóközösségek és
- nagyvállalatok egyaránt szerencsét próbálhatnak május végéig.
A győztesek szeptember 10-én az Országház Főrendiházi üléstermében vehetik át az egyedi iparművészeti trófeákat, ezzel végérvényesen beírva magukat a hazai gazdaság krémjébe.
Így lehetsz te is Nagydíjas – Erre az 5 dologra figyelj:
- Ellenőrizd a terméked! - Csak olyan áruval vagy szolgáltatással pályázhatsz, amely már ténylegesen elérhető a piacon.
- Válaszd ki a kategóriát! - Keress rá a neked megfelelő csoportra a több mint 100 lehetőség közül (idén ne feledd a „mentes” kategóriát sem!).
- Készítsd össze a dokumentációt! - Szükséged lesz a minőséget igazoló iratokra, tanúsítványokra és a termék bemutatására.
- Figyelj a határidőre! - A jelentkezési lapokat legkésőbb 2026. május 28-ig kell benyújtanod.
- Irány a gála! - Ha a szakmai zsűri is úgy látja, készülhetsz a szeptember 10-i országházi díjátadóra!
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat információi, díjazottjainak bemutatása, a pályázat felhívása és a letölthető jelentkezési lap a www.emin.hu címen található.
