Újra megnyílt az út a legkiválóbb magyarok előtt: már lehet pályázni az Érték és Minőség Nagydíjra

Szeptemberben újra kigördül a vörös szőnyeg az Országházban: keresik az ország legjobb termékeit és szolgáltatásait. A tét nem kicsi, hiszen az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat győztesei egy olyan elit klubba kerülnek be, ahová a minőség a belépő és a siker a garantált jutalom.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 16:20
Május 28-ig ismét minden vállalkozó és alkotó előtt nyitva áll a lehetőség, hogy megszerezze a hazai gazdaság egyik legrangosabb elismerését. A kilencedik Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nem csupán egy díszes oklevél: ez a „bizalom pecsétje”, amely a bizonytalan gazdasági környezetben is irányt mutat a vásárlóknak. Idén több mint 100 kategóriában hirdettek versenyt. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat keretében olyan értékeket díjaznak, amelyek szervesen illeszkednek Magyarország gazdasági prioritásaihoz, ezzel is segítve a nemzeti versenyképességet és a stabil gazdasági növekedést.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer alapitója. Fotó: GALBACS TAMAS

Az Érték és Minőség Nagydíj garancia a válságálló minőségre

A jelenlegi gazdasági kihívások közepette a minőség az egyetlen biztos befektetésLatorcai János, az Országgyűlés alelnöke rámutatott: a kormány célzott programokkal, például a Demján Sándor programmal és új kapacitásbővítő támogatásokkal segíti a KKV-kat a technológiai forradalom idején.

Rajtunk, fogyasztókon múlik, hogy tudatos vásárlóként előnyben részesítjük-e a hazai termékeket. Ez közös társadalmi felelősségünk

 – hangsúlyozta a fővédnök.
 

A mentes ételek és a tudatos vásárlók éve

2026-ban a pályázat külön reflektorfényt irányít a mentes termékekre - válaszolva a piaci igényekre. Tállai András miniszterhelyettes szerint a vásárlók ma már nem csak az árat nézik: 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók ma már az értékállóság és a szakmailag ellenőrzött minőség alapján döntenek. Ebben az ÉMIN védjegy garancia a magas színvonalra.

Határokon átívelő magyar siker

Az Érték és Minőség Nagydíj különlegessége, hogy nem áll meg a határoknál. Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy a védjegy a teljes Kárpát-medence magyarságát összeköti

Azok munkáját ismerjük el, akik nemcsak saját jólétüket biztosítják, hanem a magyarság jó hírnevét is öregbítik. Fontos, hogy a védjegyet az anyaországi mellett a külhoni vállalkozások is viselhetik

– fogalmazott az államtitkár.

A pályázat teljesen nyílt: 

  • egyéni vállalkozók, 
  • alkotóközösségek és 
  • nagyvállalatok egyaránt szerencsét próbálhatnak május végéig. 

A győztesek szeptember 10-én az Országház Főrendiházi üléstermében vehetik át az egyedi iparművészeti trófeákat, ezzel végérvényesen beírva magukat a hazai gazdaság krémjébe.

Az Érték és Minőség Nagydíj Kiírói Tanácsa: (balról) Ujházi Attila, a Koch’s Torma Kft. ügyvezető igazgatója; Kaszás Kristóf, az ABP-Corp. Kft. értékesítési és marketing vezetője; Herendi Ferenc, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósági tagja; Dr. Pap Csaba Gábor, az Országgyűlés Alelnöki Titkárságának vezetője; Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy alapítója, a Kiírói Tanács elnöke, a DIAMOND Szervezőiroda Bt. ügyvezető igazgatója; Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői és Értékesítő Mezőgazdasági Szövetkezetének elnök-ügyvezetője; Bognár Tamás, a JUSTICE Security Vagyonvédelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója; Seprenyi Fanni, a FANNIZERO Kft. alapító-tulajdonosa és Bocsi Viktória, a Bocsiviki.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója. Fotó: TAMAS GALBACS

Így lehetsz te is Nagydíjas – Erre az 5 dologra figyelj:

  1. Ellenőrizd a terméked! - Csak olyan áruval vagy szolgáltatással pályázhatsz, amely már ténylegesen elérhető a piacon.
  2. Válaszd ki a kategóriát! - Keress rá a neked megfelelő csoportra a több mint 100 lehetőség közül (idén ne feledd a „mentes” kategóriát sem!).
  3. Készítsd össze a dokumentációt! - Szükséged lesz a minőséget igazoló iratokra, tanúsítványokra és a termék bemutatására.
  4. Figyelj a határidőre! - A jelentkezési lapokat legkésőbb 2026. május 28-ig kell benyújtanod.
  5. Irány a gála! - Ha a szakmai zsűri is úgy látja, készülhetsz a szeptember 10-i országházi díjátadóra!

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat információi, díjazottjainak bemutatása, a pályázat felhívása és a letölthető jelentkezési lap a www.emin.hu címen található.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
