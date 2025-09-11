Rangos elismerést kapott a Bors! Az Érték és Minőség Nívódíjat a Parlamentben adták át

A Bors szerkesztősége komoly elismerésben részesült szeptember 11-én, amikor az Országházban megtartott Érték és Minőség Nagydíj Pályázat ünnepségén átvették a Kommunikációért Nívódíjat. A rangos eseményen Medve Henriett, a Mediaworks Tömegmédia tartalomfejlesztési igazgatója és Végh László, a Bors főszerkesztője képviselte a lapot. A Gazdaság Ünnepén, a Parlament Főrendiházi üléstermében átadott díjakkal idén több mint harminc vállalkozás munkáját ismerték el, köztük két határon túli cégét is. A mezőgazdasági termékek mellett a fenntarthatóság, a digitalizáció és a szolgáltatások is központi szerepet kaptak.

Fotó: Bors

Az elismerést Prof. Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke adta át. Az Érték és Minőség Nagydíj célja, hogy olyan vállalkozásokat emeljen ki, amelyek kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárulnak a környezetvédelemhez, a fenntarthatósághoz, az energiahatékonysághoz, és modern eszközökkel reagálnak a globális kihívásokra. A díj egyben azt is jelzi, hogy ezek a vállalkozások a magyar gazdasági érdekekkel összhangban dolgoznak, erősítve ezzel az ország gazdaságát. A Bors a Kommunikációért kategóriában nyert, olyan neves médiatermékek mellett, mint az M1 Jó Világ című műsora, a TV2 hírigazgatóságának műsorai és a Hír TV.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer alapítója kiemelte

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat márciusi meghirdetésekor a vállalkozások nagy része tisztában volt azzal, hogy ha hosszú távra akar tervezni, nincs más lehetősége, csak az, hogy teret adjon a folyamatos helyzetelemzésekre épülő fejlesztéseknek, innovációnak, ötleteknek, de sok meglévő bizonytalansági tényező óvatosságra intette a vállalkozásokat. A kitartó vállalkozások gazdasági értéktermelésének és társadalmi értékteremtésének jelentősége ma már vitán felül áll. Az eredmények is azt mutatják, hogy ők azok, akik jellemzően erőteljes mutatókkal rendelkeznek

Latorcai János beszédében arra is rámutatott, hogy a világban egyre nagyobb a geopolitikai bizonytalanság, az exportpiacokon pedig a vámháború jelei látszanak.

Ugyanakkor van okunk a bizakodásra is. A hazai gazdaságot – a külső környezet nehézségei ellenére – továbbra is erősen támogatja a lakossági fogyasztás. A több mint másfél éve növekvő reálbérek, valamint a kormányzat árstabilizációs intézkedései hozzájárultak a kiskereskedelmi forgalom élénküléséhez, ami az idei gazdasági növekedés talán legfontosabb és legstabilabb alapját jelenti

A védjegy, amelyet a díjazottak termékei viselhetnek, egyértelmű üzenetet közvetít a fogyasztók felé: ezek a termékek magas minőségi színvonalat képviselnek, és bátran előnyben részesíthetők a vásárlás során.