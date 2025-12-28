Teljes a káosz Budapesten: négy autó ütközött a XI. kerületben, azonnal hívták a tűzoltókat
A Budaörsi úton történt a hatalmas baleset.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy négy gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet a XI. kerületi Budaörsi úton, a Dayka Gábor utca közelében, a belváros felé vezető oldalon. A megosztott információk szerint a járművekben összesen kilencen utaztak. A fővárosi hivatásos tűzoltók a társhatóságokat várják a helyszínre, ahol két sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon – derült ki.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre