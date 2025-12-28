Teljes lezárás: frontális karambolhoz rohantak a tűzoltók, erre ne menj
Velencén történt a baleset.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy frontálisan ütközött két személyautó Velencén, a 7-es főút és a 8117-es út találkozásánál. A megosztott információk alapján a balesethez a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Mint kiderült: az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
