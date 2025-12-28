RETRO RÁDIÓ

Teljes lezárás: frontális karambolhoz rohantak a tűzoltók, erre ne menj

Velencén történt a baleset.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 08:27
baleset Velence tűzoltók

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy frontálisan ütközött két személyautó Velencén, a 7-es főút és a 8117-es út találkozásánál. A megosztott információk alapján a balesethez a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Mint kiderült: az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

