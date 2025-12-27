Hatalmas csattanás rázta meg a környéket: a teljes utat le kellett zárni
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Lesodródott az útról és erdős részbe csapódott egy személyautó a 710-es főút Budapest felé vezető oldalán, Balatonkenese közelében, a 8-as kilométerszelvénynél.
A teljes utat lezárták a balesetet követően
A baleset következtében a gépkocsi motortere kigyulladt, amit a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltottak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
