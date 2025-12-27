RETRO RÁDIÓ

Hatalmas csattanás rázta meg a környéket: a teljes utat le kellett zárni

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 12:50
Lesodródott az útról és erdős részbe csapódott egy személyautó a 710-es főút Budapest felé vezető oldalán, Balatonkenese közelében, a 8-as kilométerszelvénynél. 

tűzoltó
A baleset helyszínére a tűzoltók és mentőhelikopter is érkezett / A Fotó: Gé

A teljes utat lezárták a balesetet követően

A baleset következtében a gépkocsi motortere kigyulladt, amit a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltottak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.


 

 

