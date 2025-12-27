RETRO RÁDIÓ

Tömeges késeléses támadás történt egy gyárban: legalább 14 embert szállítottak kórházba

Ámokfutásba kezdett a tettes egy gumigyárban. A késeléses támadás karácsony másnapján történt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 05:30
késelés késeléses támadás kórház

Legalább 14 ember megsérült egy japán gumigyárban történt késeléses támadásban, ahol az elkövető egy ismeretlen folyadékot is az áldozatokra permetezett. A helyi média szerint a támadó gázálarcot viselt - írja a The Sun.

A késelés a Shizuoka prefektúrában, Tokiótól nyugatra fekvő Mishima városában található Yokohama Rubber Mishima üzemben történt.
A késelés a Shizuoka prefektúrában, Mishima városában található Yokohama Rubber Mishima üzemben történt. Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A késelés során legalább hatan súlyosan megsérültek

A támadás december 26-a, pénteken történt. A rendőrség a helyszínen megállította és őrizetbe vette a gyanúsítottat. A mentők röviddel az eset után érkeztek meg, több sérültet kórházba szállítottak. Helyi beszámolók szerint legalább hat ember súlyosan megsérült. A tűzoltóság szóvivője szerint összesen tizennégy sérültet kellett mentővel elszállítani.

A hatóságok szerint egy szemtanú helyi idő szerint délután fél ötkor riasztotta a segélyszolgálatokat. A gyár egyik dolgozója elmondta: „öt-hat embert megszúrt valaki”, és egy „sprayszerű folyadékot” is használtak a támadás során.

A késelés a Shizuoka prefektúrában, Tokiótól nyugatra fekvő Mishima városában található Yokohama Rubber Mishima üzemben történt. A japán közszolgálati műsorszolgáltató szerint a feltételezett elkövető 38 éves, és a gyár területén vették őrizetbe. A nyomozók szerint a támadónak köze volt az üzemhez. A helyszínt a rendőrség lezárta, a permetezett anyagot bevizsgálják, hogy megállapítsák, milyen folyadékról van szó. Az áldozatok sérüléseinek pontos jellege egyelőre nem ismert.

A Yokohama Rubber Mishima üzem a térség egyik jelentős termelőhelye, személyautókhoz gyárt abroncsokat. A cég adatai szerint 2024 decemberében legalább 987 ember dolgozott itt. 

A rendőrség vizsgálja a támadás körülményeit. 

 

 

