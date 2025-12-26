RETRO RÁDIÓ

Mikulásnak öltözött egy férfi - a csomagolópapír alatt rémisztő felfedezés várta a rendőröket

Egy férfi azért utazott el a családja karácsonyi összejövetelére, hogy meglepje gyermekeit, azonban később a rendőrök holttesteket találtak szétszórva az ajándékok és a csomagolópapírok között. A békés karácsony reggele egyik pillanatról a másikra rémálommá vált, amikor egy Mikulásnak öltözött férfi belépett a házba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.26. 12:00
gyilkosság mikulásnak öltözve gyermek hatóságok mikulás

A szorosan összetartó család éppen befejezte az ajándékok kibontását, amikor megérkezett az 56 éves Aziz Yazdanpanah, Mikulás-jelmezben. Az iráni származású férfi elhidegült felesége otthonába ment el, hogy meglátogassa két gyermekét. Fogalmuk sem volt arról, milyen borzalmak következnek.

Vérfürdőt rendezett Mikulásnak öltözve
Vérfürdőt rendezett Mikulásnak öltözve Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Mikulásnak öltözve érkezett, hét ember vesztette életét a látogatása után

Miután beengedték a házba, Yazdanpanah hirtelen lövöldözni kezdett, és egy borzalmas gyilkosság-öngyilkosság során hét embert ölt meg. Az ámokfutás során megölte elhidegült feleségét, két tinédzser gyermeküket, felesége nővérét, sógorát és unokahúgát.

Amikor a tragédia kibontakozott, a segélyhívókhoz telefonhívás érkezett. Először úgy tűnt, csak csend hallatszik. Később azonban, amikor visszahallgatták a felvételt, a hatóságok rájöttek, hogy egy alig hallható, hátborzongató suttogás is kivehető.

Segítsenek, emberekre lövök

- ezek voltak a fegyveres utolsó szavai a segélyhívónak.

Yazdanpanah mindenkit lelőtt az összejövetelen, majd magával is végzett. Előtte azonban megpróbálta megrendezni a helyszínt, hogy úgy tűnjön, valaki más követte el a bűncselekményt. Aziz állítólag egy fegyvert is a halott sógora kezébe nyomott, hogy eltussolja tettét.

Amikor a rendőrök megérkeztek a helyszínre, baljós képet festettek le. 

Ami addig látszott, az egy teljesen átlagos karácsonyi összejövetel volt

- mondta Roger Eberling őrmester, a Grapevine-i Rendőrkapitányság munkatársa az ABC Newsnak 2011-ben, a tömeggyilkosság után.

A rendőrök azonban hamarosan hét holttestet találtak az ajándékpapírok között szétszórva. Erőszakos behatolás nyomait nem találták, így a hatóságok szerint Yazdanpanah elhidegült felesége engedhette be a házba. Az azonban nem ismert, hogy előzetesen meghívást kapott-e.

Az őrjöngő támadás során Aziz két kézifegyvert használt, amelyeket a hatóságok a karácsonyfa alatt, valamint az eldobált csomagolópapírok között találtak meg.

Kilenc hónappal a karácsonyi gyilkosság előtt Nona elköltözött férjétől, és abba a lakásba ment, ahol ő és gyermekei később tragikus módon életüket vesztették. Állítólag a brutális ámokfutás előtti este Yazdanpanah azt mondta egy barátjának, hogy sógornője uralja a feleségét és a gyerekeit, és hallgatnak rá, amikor az gonosznak nevezi őt.

Ez a legszörnyűbb emberölés, amellyel valaha dolgunk volt

 - mondta akkor Eberling a Grapevine városát megrázó gyilkosságokról. Hozzátette, hogy soha nem találkoztak még olyan esettel, ahol ennyi áldozatot öltek volna meg - számolt be róla Mirror.

 

