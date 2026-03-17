Békemenet: Karácsony Gergely testvére szerint meg kell őrizni az elmúlt 16 év eredményeit

Meglepő videó készült vasárnap a Békemeneten: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a tömegben Karácsony Lászlóval, Karácsony Gergely főpolgármester testvérével beszélgetett.

Karácsony Gergely testvére kiáll a béke mellett

A rövid interjúban Karácsony László elmondta, hogy saját meghatározása szerint konzervatív gondolkodású ember, és valószínűleg már így született. Ezért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a rendezvényen.

Hangsúlyozta:

Azért vagyok itt, mert az elmúlt 16 év eredményeit meg kéne tartani, illetve a háborúból is ki kéne maradni.

A beszélgetésben az is elhangzott: a Békemenet résztvevői azért gyűltek össze, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és az elmúlt másfél évtized eredményeit Brüsszel és Kijev ne veszélyeztesse.

Karácsony László hét évvel ezelőtt a Hír TV-ben is beszélt arról, mennyire különböző módon látják a politikát az öccsével. Mint fogalmazott: ő nem politikus, és egyetlen pártnak sem tagja, ugyanakkor a világnézete jóval konzervatívabb, mint a főpolgármesteré.

Megtudtuk: a testvérpár politikai különbségei már fiatalkorukban megmutatkoztak. A Karácsony család viszonylag szerény körülmények között élt: a szülők kertészként dolgoztak, ezért ott telepedtek le, ahol munkát kaptak. Négyen vannak testvérek. A család életét tragédia is érte: az édesapjuk 1981-ben autóbalesetben hunyt el. A nehéz időszakban az apa kollégái segítették a családot.

Nagy a különbség Pride és Pride között



A Karácsony testvérek Debrecenben jártak gimnáziumba. Már akkor is látszott, hogy eltérően gondolkodnak közéletről és politikáról. Karácsony László több Békemeneten is részt vett az évek során, mert fontosnak tartja a hagyományos értékek melletti kiállást.

Karácsony Gergely nem beszél politikáról a családjával

A politikai különbségek azonban a családi beszélgetésekben is nehézséget okoznak. Karácsony László elmondása szerint bizonyos kérdésekről egyszerűen nem tudnak beszélgetni az öccsével. Egy korábbi történetet is felidézett: 2010-ben a választási portálról értesült arról, hogy Karácsony Gergely felkerült egy pártlistára.

Édesanyámnak kellett szólni, hogy Gergő mégiscsak jelölt lett, és nem csak pletyka

– mondta korábban.