RETRO RÁDIÓ

Ez a három csillagjegy hajlamos elrontani a bulit a zenei ízlésével! Te is közéjük tartozol?

Amint beraknak egy általuk kedvelt zenét, a tömeg azonnal szétoszlik egy buliban. Íme néhány csillagjegy, akik nem ismerik a jó ízlés határát, ha zenéről van szó.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.17. 12:30
Módosítva: 2026.03.17. 13:33
Néhány csillagjegy kiemelten rossz zenei ízléssel rendelkezik, vagy azért mert nagyon szokatlan stílust kedvel, vagy egyszerűen nem passzol a buli hangulatához. Mielőtt bárki túlságosan is magára venné a jellemzőket, ez egy játékos, humoros asztrológiai elemzés.

Néhány csillagjegy kiemelten rossz zenei ízléssel rendelkezik Fotó: Freepik/Illusztráció

Íme, a három csillagjegy, akik megölik a bulit a zenei ízlésükkel

Rák

A playlistje tele van 2000-es évekbeli szirupos slágerekkel, szakítós dalokkal és esős délutánokra való balladákkal. Ha egyszer megszeret egy számot, az örökre marad – mint egy érzelmi tetoválás. És igen, ő az, aki egy buliban képes lelassítani a hangulatot egy „csak ezt még hallgassuk meg” pillanattal.

Mérleg

A Mérleg gondja nem az, hogy nincs ízlése, hanem hogy túl sok. A playlistje olyan, mintha három ember rakta volna össze: trendvadász, technorajongó és romantikus popfan. Mindent szeret egy kicsit, főleg azt, ami épp a társaságnak tetszik. Az eredmény: zenei káosz, ahol egy mély dal után simán jön egy kínos nyári sláger.

Szűz

A Szűz nemcsak hallgatja a zenét, hanem idegőrlően elemzi. Miközben mások élvezik, ő a hangszerelést vagy a hangfal torzítását figyeli. Playlistjei tökéletesen rendszerezettek, hangulat és kronológia szerint, mégis kicsit sterilnek hatnak. Technikailag kifogástalan, de néha olyan, mintha egy Excel-táblázat hallgatna zenét. Ráadásul hajlamos lenézni mások zenei ízlését, és passzív-agresszíven gond nélkül ki is fejti a véleményét – írja a Life.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
