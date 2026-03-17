Ez a három csillagjegy hajlamos elrontani a bulit a zenei ízlésével! Te is közéjük tartozol?

Néhány csillagjegy kiemelten rossz zenei ízléssel rendelkezik, vagy azért mert nagyon szokatlan stílust kedvel, vagy egyszerűen nem passzol a buli hangulatához. Mielőtt bárki túlságosan is magára venné a jellemzőket, ez egy játékos, humoros asztrológiai elemzés.

Néhány csillagjegy kiemelten rossz zenei ízléssel rendelkezik Fotó: Freepik/Illusztráció

Íme, a három csillagjegy, akik megölik a bulit a zenei ízlésükkel

Rák

A playlistje tele van 2000-es évekbeli szirupos slágerekkel, szakítós dalokkal és esős délutánokra való balladákkal. Ha egyszer megszeret egy számot, az örökre marad – mint egy érzelmi tetoválás. És igen, ő az, aki egy buliban képes lelassítani a hangulatot egy „csak ezt még hallgassuk meg” pillanattal.

Mérleg

A Mérleg gondja nem az, hogy nincs ízlése, hanem hogy túl sok. A playlistje olyan, mintha három ember rakta volna össze: trendvadász, technorajongó és romantikus popfan. Mindent szeret egy kicsit, főleg azt, ami épp a társaságnak tetszik. Az eredmény: zenei káosz, ahol egy mély dal után simán jön egy kínos nyári sláger.

Szűz

A Szűz nemcsak hallgatja a zenét, hanem idegőrlően elemzi. Miközben mások élvezik, ő a hangszerelést vagy a hangfal torzítását figyeli. Playlistjei tökéletesen rendszerezettek, hangulat és kronológia szerint, mégis kicsit sterilnek hatnak. Technikailag kifogástalan, de néha olyan, mintha egy Excel-táblázat hallgatna zenét. Ráadásul hajlamos lenézni mások zenei ízlését, és passzív-agresszíven gond nélkül ki is fejti a véleményét – írja a Life.