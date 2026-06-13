RETRO RÁDIÓ

Pánik landolás közben: Hatalmas lyuk keletkezett a repülőgépen, azonnal evakuálni kellett a járatot

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A repülőgép egy oszlopnak ütközött, ami kilyukasztotta az oldalát.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 08:30
repülő repülőtér baleset

Pillanatok alatt pánik tört ki egy törökországi repülőjáraton, amikor a gép leszállás után egy radaroszlopnak ütközött a repülőtéren. Az utasok közül többen rémisztő perceket éltek át, miután a becsapódás következtében a repülőgép megsérült, és több helyen automatikusan lehullottak az oxigénmaszkok.

Hatalmas lyuk keletkezett a repülőgépen
Leszállás után baleset érte a repülőgépet  
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Hatalmas lyuk keletkezett a repülőgépen

Az incidens a Turkish Airlines TK2430-as járatával történt, amely Isztambulból érkezett az antalyai nemzetközi repülőtérre. A Boeing 777-es a leszállást követően éppen a kijelölt parkolóhelye felé gurult, amikor jobb szárnyával eltalált egy radarberendezéshez tartozó oszlopot. A hatalmas szerkezet a repülőgép oldalának csapódott. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a törzs megsérült, a kabinban pedig több felső csomagtartó rekesz is megrongálódott. A biztonsági rendszer működésbe lépett, ezért több sorban is kiengedtek az oxigénmaszkok.

A fedélzeten összesen 267 utas és a személyzet tagjai tartózkodtak. A mentőegységek gyorsan a helyszínre érkeztek, és mindenkit biztonságosan kimenekítettek a repülőgépből. A jelentések szerint csupán egy ember szenvedett könnyebb sérüléseket.

A török közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a repülőgép a leszállást követően nem a megfelelő útvonalon hajtott a gurulóútra, ami végül az ütközéshez vezetett. Az utasok evakuálása és a szükséges ellenőrzések után a sérült gépet vontató járművekkel szállították a parkolóállásba.

A 17 éves Boeing 777-300ER jelentős károkat szenvedett a jobb szárnyán és a törzsén is, így várhatóan hosszabb javítási munkálatok várnak rá. A Turkish Airlines közölte, hogy részletes vizsgálat indult a baleset pontos körülményeinek feltárására, írja a Mirror.

 

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