Teljes döbbenet: orrára bukott egy repülőgép - drámai videón a baleset

Többen megsérültek, miután egy Lufthansa repülőgép váratlanul összecsuklott a frankfurti repülőtéren június 4-én, helyi idő szerint körülbelül 12:45-kor.

A repülőgépben csak a személyzet tartózkodott, amikor megtörtént a baleset Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A repülőgép az orrára bukott

A baleset közvetlenül azelőtt történt, hogy az utasok megkezdték volna a beszállást a Los Angelesbe induló LH450-es járatra. Az érintett repülőgép egy Boeing 787-9 Dreamliner volt, amely a repülőtér 1-es termináljának egyik kapujánál állt.

A helyi beszámolók szerint az orrfutómű váratlan meghibásodása miatt a repülőgép eleje a földre zuhant. A gép orra a betonba csapódott, miközben a farokrész a levegőbe emelkedett. Az incidens következtében a repülőgép jelentős szerkezeti károkat szenvedett, ezért a tervezett Los Angeles-i járatot törölték.

A közösségi médiában gyorsan elterjedtek a helyszínen készült felvételek, amelyeken jól látható, ahogy a hatalmas utasszállító az orrával a földnek támaszkodva áll.

A Lufthansa kezdetben arról tájékoztatott, hogy a baleset idején nem tartózkodtak utasok a fedélzeten, mivel a beszállás még nem kezdődött meg. Később azonban a légitársaság megerősítette, hogy két alkalmazott megsérült az incidens során.

„Több munkatársunk sérüléseket szenvedett, és jelenleg orvosi ellátásban részesülnek” – közölte a Lufthansa. A légitársaság hangsúlyozta, hogy teljes körű vizsgálat indult az eset körülményeinek tisztázására. „Jelenleg az illetékes hatóságokkal együttműködve vizsgáljuk a történtek pontos okait és körülményeit” – áll a vállalat közleményében.

A hatóságok és a repülőtér üzemeltetői jelenleg is dolgoznak annak megállapításán, hogy mi vezetett az orrfutómű meghibásodásához, valamint hogy a repülőgép milyen mértékű károkat szenvedett a rendkívüli esemény során - írja a Daily Star.