Most jött a tragikus hír: lezuhant egy kisrepülőgép a szomszédban, többen meghaltak
A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják. Lezuhant egy kisrepülőgép a horvátországi Isztriában.
Lezuhant egy kisrepülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön, a balesetben legalább négyen életüket vesztették – jelentették horvát hírportálok.
Kisrepülőgép zuhant le Isztrián, többen életüket vesztették
A Jutarnji List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, a tűzoltók, a rendőrség és a mentők.
Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra, Tatjana Cemerikic, a sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben négy ember vesztette életét. A balesettel kapcsolatban a Jutarnji List megszólaltatott egy helyi pilótát is. Nijaz Delic közölte, hogy a repülőgép utasai Ausztriából érkeztek, és a gépnek a medulini sportrepülőtéren kellett volna leszállnia.
Nem tudom, hogyan történt a baleset. Számomra ismeretlen okokból a pilóta, aki egyébként tapasztalt volt, és a medulini sportrepülőtéren készült leszállni, a Kastijun hulladéklerakó felett spirálmanőverbe kezdett, majd a földbe csapódott
– magyarázta.
A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják – írja az MTI.
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