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Most jött a tragikus hír: lezuhant egy kisrepülőgép a szomszédban, többen meghaltak

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A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják. Lezuhant egy kisrepülőgép a horvátországi Isztriában.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 14:10
Módosítva: 2026.06.04. 14:21
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Lezuhant egy kisrepülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön, a balesetben legalább négyen életüket vesztették – jelentették horvát hírportálok.

Álrendőrök járják Budapestet. Úgy tudjuk még kék villogó is volt az autójukon.
A rendőrség vizsgálja a kisrepülőgép-baleset okát – Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Kisrepülőgép zuhant le Isztrián, többen életüket vesztették

A Jutarnji List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, a tűzoltók, a rendőrség és a mentők.

Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra, Tatjana Cemerikic, a sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben négy ember vesztette életét. A balesettel kapcsolatban a Jutarnji List megszólaltatott egy helyi pilótát is. Nijaz Delic közölte, hogy a repülőgép utasai Ausztriából érkeztek, és a gépnek a medulini sportrepülőtéren kellett volna leszállnia.

Nem tudom, hogyan történt a baleset. Számomra ismeretlen okokból a pilóta, aki egyébként tapasztalt volt, és a medulini sportrepülőtéren készült leszállni, a Kastijun hulladéklerakó felett spirálmanőverbe kezdett, majd a földbe csapódott

– magyarázta.

A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják – írja az MTI.

 

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