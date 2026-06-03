RETRO RÁDIÓ

A repülőgép lépcsőjéről zuhant a halálba egy nagymama

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A szemtanúkat nagyon megrázta az eset és még sokk hatása alatt vannak.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 18:20
repülőgép baleset esés

Egy nagymama, aki lánya születésnapjára utazott, életét vesztette, miután egy brutális esést szenvedett el. Az idős nő éppen próbált leszállni a repülőről, de véletlen leesett a gép lépcsőjéről és súlyos sérüléseket szerzett.

A repülőgép lépcsőjén történt balesetnek sok szemanúja volt
Mentő érkezett a repülőtérre és az áldozatot egy közeli kórházba szállították / Fotó: Freepik - illusztráció

A repülőgép lépcsőjén történt balesetnek sok szemtanúja volt

A 72 éves Maria da Gloria Pereira da Silva Favaro súlyos sérüléseket szenvedett, miután leesett a repülőgép lépcsőjéről, miközben az utasok kiszálltak a gépből a São Pauló-i Congonhas repülőtéren Brazíliában. A pénteki baleset után az idős nőt kórházba szállították, de két nappal később meghalt.

A helyi jelentések megerősítették, hogy Maria a zuhanást követően koponyavérzést szenvedett. Egy brazil influenszer a baleset szemtanúja volt. Julio Mamute azt mondta, hogy az elsők között volt, akik elérték a nőt:

Láttam, ahogy valaki a lábam elé esik és nem mozdul. Odamentem, és én vettem észre először, hogy a személy nehezen lélegzik. A nő az utolsó néhány lépcsőfoknál a nyakára esett.

Az influencer később bevallotta, hogy nehezen dolgozta fel a látottakat.

Még mindig sokk hatása alatt vagyok. Soha nem fogom elfelejteni. Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a családért, most csak ez számít. És kérlek, legyetek óvatosak ezekkel a lépcsőkkel. Az ilyen tragédiák elkerülhetők.

A nő halálát a légitársaság is megerősítette, hozzátéve, hogy egy mentőautó szállította kórházba a sérültet. A cég egyik alkalmazottja a helyszínen maradt, amíg a család meg nem érkezett.

Az áldozat szerettei a közösségi médiában emlékeznek meg az idős nőről. Lánya, Raquel Favaro szívszorító búcsút vett édesanyjától: „Nem tudom, hogy sikerült-e viszonoznom az összes szeretetet, amit kaptam, de köszönöm anya, mindig szeretni foglak. Miután anya lettem, rájöttem, hogy a szereteted és odaadásod valójában még nagyobb, mint amit eddig tapasztaltam” – írja a Mirror.

 

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