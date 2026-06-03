A repülőgép lépcsőjéről zuhant a halálba egy nagymama
A szemtanúkat nagyon megrázta az eset és még sokk hatása alatt vannak.
Egy nagymama, aki lánya születésnapjára utazott, életét vesztette, miután egy brutális esést szenvedett el. Az idős nő éppen próbált leszállni a repülőről, de véletlen leesett a gép lépcsőjéről és súlyos sérüléseket szerzett.
A repülőgép lépcsőjén történt balesetnek sok szemtanúja volt
A 72 éves Maria da Gloria Pereira da Silva Favaro súlyos sérüléseket szenvedett, miután leesett a repülőgép lépcsőjéről, miközben az utasok kiszálltak a gépből a São Pauló-i Congonhas repülőtéren Brazíliában. A pénteki baleset után az idős nőt kórházba szállították, de két nappal később meghalt.
A helyi jelentések megerősítették, hogy Maria a zuhanást követően koponyavérzést szenvedett. Egy brazil influenszer a baleset szemtanúja volt. Julio Mamute azt mondta, hogy az elsők között volt, akik elérték a nőt:
Láttam, ahogy valaki a lábam elé esik és nem mozdul. Odamentem, és én vettem észre először, hogy a személy nehezen lélegzik. A nő az utolsó néhány lépcsőfoknál a nyakára esett.
Az influencer később bevallotta, hogy nehezen dolgozta fel a látottakat.
Még mindig sokk hatása alatt vagyok. Soha nem fogom elfelejteni. Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a családért, most csak ez számít. És kérlek, legyetek óvatosak ezekkel a lépcsőkkel. Az ilyen tragédiák elkerülhetők.
A nő halálát a légitársaság is megerősítette, hozzátéve, hogy egy mentőautó szállította kórházba a sérültet. A cég egyik alkalmazottja a helyszínen maradt, amíg a család meg nem érkezett.
Az áldozat szerettei a közösségi médiában emlékeznek meg az idős nőről. Lánya, Raquel Favaro szívszorító búcsút vett édesanyjától: „Nem tudom, hogy sikerült-e viszonoznom az összes szeretetet, amit kaptam, de köszönöm anya, mindig szeretni foglak. Miután anya lettem, rájöttem, hogy a szereteted és odaadásod valójában még nagyobb, mint amit eddig tapasztaltam” – írja a Mirror.
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