Világvégebunkerek és gyíkemberek: hamarosan megnyitják a titokzatos alagutakat a híres repülőtér alatt

Hamarosan a nagyközönség előtt is megnyílhatnak a világ egyik legtitokzatosabb repülőterének föld alatti alagútjai. A Denveri Nemzetközi Repülőtér bejelentette, hogy hírhedt föld alatti poggyászszállító rendszerének egy részét gyalogosfolyosóvá alakítja át az utasok számára.

A repülőtér építése óta legendák szólnak a titkos folyosóiról

Az alagutak évtizedek óta számtalan összeesküvés-elmélet középpontjában állnak. Az interneten rendszeresen felbukkannak olyan állítások, amelyek szerint a föld alatt titkos katonai bázisok, világvégebunkerek vagy akár a hírhedt „gyíkemberek” rejtett központjai találhatók.

A jövőben azonban az utasok saját szemükkel is megnézhetik a legendás járatokat. Az új tervek szerint gyalogosan lehet majd közlekedni az A, B és C terminálok között, így sokan a jelenleg használt föld alatti vonatrendszer helyett sétálva juthatnak el egyik csarnokból a másikba. A repülőtér vezetése szerint az új gyalogosútvonalak célja a folyamatosan növekvő utasforgalom kiszolgálása. Az építkezés várhatóan 2027-ben kezdődik.

A denveri repülőtér 1995-ös megnyitása óta az egyik legtöbb rejtélyt és legendát övező légikikötőnek számít az Egyesült Államokban. A föld alatti alagutak mellett a látogatók figyelmét gyakran felkeltik a különös műalkotások is, köztük a hírhedt Blue Mustang, amelyet a helyiek csak „Bluciferként” emlegetnek. A hatalmas kék ló vörösen izzó szemeivel évek óta táplálja a paranormális történeteket.

A bejelentés természetesen az internetet is megmozgatta. A közösségi médiában sokan viccelődtek azon, hogy milyen meglepetések várhatnak az utasokra a föld alatt.

Egy Reddit-felhasználó például azt írta: „Készüljetek fel, hogy útközben meg kell küzdenetek a gyíkemberekkel.” Egy másik hozzászóló pedig egyszerűen ennyit üzent: „Dicsérjétek Blucifert!” A humoros reakciók jól mutatják, hogy a repülőtér körüli legendák még közel harminc év után sem veszítettek népszerűségükből – írja a DailyStar.