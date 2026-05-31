Érdemes lesz az eget pásztázni ma - ez a különleges égi esemény legközelebb 2053-ban lesz látható

Szabad szemmel is látható lesz a kék Hold.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 10:00
Az éjszakai égboltot fürkészők egy ritka égi eseménynek lehetnek szemtanúi, ha feltekintenek az égre a mai nap. Ma tetőzik a kék Hold, és szabad szemmel is látható lesz.

Ez a szokatlan jelenség a hónapban megjelenő második telihold lesz, így a csillagászoknak extra esélyük van arra, hogy élvezzék az éjszakai égbolt egyik legimpozánsabb látványát. Azonban ez más lesz, mint a sorban előtte lévő, ugyanis a Hold a Földtől a legtávolabbi pontján lesz – ez az esemény csak 2053-ban fog megismétlődni.

„A kék hold a második telihold egyetlen naptári hónapon belül, ami csak két-három évente történik meg” – mondta Alan Jones a 365 Astronomy-tól. „A név ellenére a Hold valójában nem fog kéknek tűnni.”

Az idei esemény egyben mikrohold is, ami azt jelenti, hogy a Hold pályájának legtávolabbi pontja közelében van a Földtől. Előfordulhat, hogy kissé kisebbnek és halványabbnak tűnik a szokásosnál, bár a különbség apró.

Mikor látható a különleges égi esemény?

A kék mikrohold vasárnap este éri el a csúcsfényességét.

„Viszonylag alacsonyan fog elhelyezkedni a déli égbolton, így a legjobb élményt egy olyan hely kiválasztása biztosítja, ahonnan tiszta kilátás nyílik a keleti és déli horizontra, távol a magas épületektől és fáktól” – tette hozzá.

Jones szerint a teliholdak kiváló célpontok az alkalmi megfigyelők, a családok és a kezdő csillagászok számára. „A kék hold ritkaságérzetet is hordoz, amit az „once in a blue moon” kifejezés is tükröz” – tette hozzá.

Bár csillagászatilag nem kivételesen ritkák, ezek az események mégis megragadják az emberek képzeletét, és arra ösztönöznek minket, hogy felnézzünk az éjszakai égboltra.

Tippek a Hold megtekintéséhez és fényképezéséhez

A hold szabad szemmel is látható lesz. A távcső használata azonban segíthet a látvány fokozásában és a kráter régiók részletesebb feltárásában. „A telefonok is lenyűgöző képeket készíthetnek állványra szerelve és manuális expozíciós beállításokkal” – mondta Jones. A szakértő kiemelte, hogy akik részletesebb vagy drámaibb képeket szeretnének, azoknak már szükségük lesz egy kamerára vagy teleszkópra.

A különleges látvány azonban nemcsak ezen az estén lesz látható. A Hold még a csúcs utáni napokban is telinek fog tűnni, így a csillagászoknak extra esélyük lesz a megfigyelésére - írta a Daily Mail.

 

