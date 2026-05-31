Átbulizta az éjszakát, majd részegen öblítőt ivott a fiatal lány

Kórházba került egy egyetemista lány, miután egy átmulatott este után véletlenül csaknem fél üveg öblítőt ivott meg, mert azt hitte, hogy víz van a palackban.

A diák nem tudta, hogy öblítő van az asztalán

A 20 éves Lukia Pardoe május 8-án vett részt egy egyetemisták számára szervezett esti programon, majd egy hosszúra nyúlt italozás után hajnali egy óra körül ért haza. Az éjszaka közepén szomjúságra ébredt, és félálomban az éjjeliszekrényén lévő egyik palack után nyúlt. A sötétben azonban nem vette észre, hogy a víz helyett öblítőt ivott.

Lukia elmondása szerint az első korty után azonnal égető érzést tapasztalt a torkában, de ezt annak tulajdonította, hogy lefekvés előtt forró pizzát evett. Mivel még mindig erősen ittas volt, tovább ivott a palackból, és végül közel fél üvegnyi folyadékot fogyasztott el.

Csak másnap reggel jött rá, mi történt valójában, amikor meglátta az üres tisztítószeres flakont. Ekkorra már gyomorgörcsök, köhögés és kellemetlen, vegyszeres íz jelentkezett a szájában.

A megrémült fiatal nőt lakótársa vitte be a Warwick Kórházba, ahol az orvosok a lenyelt mennyiség miatt gyorsan megkezdték az ellátását. Lukia széntablettákat kapott a szervezetbe került káros anyagok megkötésére.

Bár a fiatal azóta felépült, elmondása szerint még mindig köhög, és időnként továbbra is vegyszeres ízt érez a szájában. Később videót készített az esetről, amelyet feltöltött az internetre. A felvételt több mint 600 ezren látták.

Ma már próbál humorral tekinteni a történtekre, bár elismeri, hogy akkor rendkívül megijedt.

Teljesen kikészültem, még soha nem ijedtem meg ennyire. A családom és a barátaim azóta is ezen viccelődnek, és valószínűleg még sokáig hallani fogok róla.

Lukia megfogadta, hogy a jövőben semmilyen tisztítószert nem tart az ágya vagy az éjjeliszekrénye közelében. Elmondása szerint végül vicces történetként meséli az esetet, de nagyon hálás, hogy nem történt ennél komolyabb baj - írja a The Sun.