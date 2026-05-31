"Én ott omlottam össze" - Tücsi megjárta a poklok poklát az elmúlt hónapokban

Tücsi elé az elmúlt hónapokban rengeteg kihívást dobott az élet. Mint arról korábban beszámoltunk komoly hasműtéten esett át, majd szörnyű fájdalom keserítette meg mindennapjait. Azonban ez még nem minden, a sztáranyuka nemrég Instagram-oldalán osztotta, hogy a poklok poklán van túl férje, Sofron István betegsége és sérülése miatt.

Tücsi megjárta a poklok poklát az elmúlt hónapokban Fotó: Szabolcs László

"Tavaly tavasszal még az sem volt biztos, hogy valaha láthatjuk-e még jégen Sofit… 10 éve vagyunk együtt. 10 jégkorong szezon, de a valaha volt legnehezebb. Sokat imádkoztam, manifesztáltam és bíztam abban, hogy ezt megélhetjük: SIKERÜLT, mégpedig hogyan… Túl a 3. A-csoportos Világbajnokságon" - írta Tücsi.

Tücsi férje, a jégkorongozó Sofi tavaly komoly sérüléssel és aggasztó diagnózissal nézett szembe, ami miatt a sportolói karrierje ingoványos talajra került. Szerencsére egy több hónapig tartó érzelmes küzdelem után fellégezhetett a páros, és Sofi visszatért a jégre.

A tavalyi VB előtti sérülés/diagnózis nagyon szíven ütött minket. A születésnapi bulimon jött meg az eredmény, hogy nagyobb a baj, mint gondoltuk. Összeomlottunk, én nagyon sírtam. Olyan igazságtalan az élet, gondoltam… De másnaptól felkutattuk a legjobb szakembereket, jött az alapos készülés, gyógytornák, akkupunktúra, mindenféle kezelések, végtelenül pozitívak voltunk. Aztán jött a szezon, én ott omlottam meg ( magamban, Sofinak nem mutatva). Én, aki előtte imádtam meccsre járni, a meccsnapok borzalmas stresszben teltek, a meccseken pedig szó szerint a poklok-poklát éltem át annyira féltettem. A gyomrom nem is bírta, jöttek a régi gyomorfájdalmak/előjöttek intoleranciák, pánik, szorongás, nagyon nehéz volt. Mindezt csendben, támogatást és pozitív hozzáállást mutatva.

- részletezte a küzdelmet Tücsi, hozzátéve, hogy tudta férje mennyire akarja és mennyi munkát fektetett a sportba, pedig más 38 évesen valószínűleg visszavonult volna. "Ő nem tette, mindennél elszántabban ment és tette a dolgát. Mi csak csodáltuk."

Jött a válogatott felkészülés: a mumus. Az utolsó 2 probléma ott jött elő. Tudtam, hogy Ő is aggódik, én rettegtem. Annyira szerettem volna, ha sikerül, amiért annyit dolgozott. Április elején kezdődött a felkészülés és most ért véget a VB. Ma Naruska az első közös reggelen azt mondta az Apukájának, hogy jó, hogy vége a VB-nek, mert Anya nem fog minden meccsen sírni. Tényleg sokat sírtam, annyira akartam, hogy sikerüljön, annyira szorítottam Neki. De MEGCSINÁLTA. Most próbálom elhinni, hogy ennek az embert próbáló évnek vége. Tele tervekkel, célokkal… A szurkolóinak megsúgom, hogy szeretné elérni a 200. válogatott mérkőzést, így ha rajta múlik, akkor szurkolhatunk még Sofi gólókért.

Tücsi tündéri családi fotókat is megosztott a bejegyzésben, amit azzal zárt le, hogy végtelenül büszkék férjére és nagyon boldogok, hogy végre otthon van. Emellett hálát adott mindenkinek, akik végig mellette voltak és szorítottak neki.